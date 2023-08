Wetter in Bayern: Der Sommer kommt am Wochenende zurück

Schon ab Freitag sollen die bayerischen Thermometer wieder sommerliche Temperaturen anzeigen. Aber auch Gewitter sind vorhergesagt.

Viele Regenschauer, kühle Temperaturen und kaum Sonne: So richtige Sommerstimmung will schon seit einigen Wochen nicht mehr aufkommen. Dabei kletterten die Temperaturen im Juni und Juli bereits mehrfach über 30 Grad. Der Juni lag etwa gut drei Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Ab Freitag hat der Sommer in Bayern allerdings sein erstes Comeback: Es soll sonnig und sommerlich werden mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad – den höchsten Werten seit Mitte Juli.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 19°C, nachmittags 24°C und abends 21°C. Es wird heute voraussichtlich 11 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Die Hundstage 2023 beginnen jetzt erst richtig

Eigentlich stehen gerade vom 23. Juli bis 23. August die heißesten Tage des Jahres an: die sogenannten Hundstage. Meteorologinnen und Meteorologe bezeichnen so die Phase, in der es in der Regel besonders beständig hochsommerlich und warm ist. Dieses Jahr war das bekanntermaßen anders: Statt vor Hitze warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den vergangenen Wochen unter anderem vor Dauerregen. Das soll sich jetzt ändern.

Besonders nachts kühlte es in den vergangenen Wochen stark ab, und auch am Donnerstag wird es nach vielen Sonnenstunden nachts noch einmal frisch: In Bayern liegen die Temperaturen zwischen 15 Grad am Bodensee und 6 Grad im Bayerwald. Dann allerdings steigen die Temperaturen laut DWD in ganz Deutschland rasant an, in Bayern auf bis zu 30 Grad.

Wetter in Bayern: Der Trend dreht sich in Richtung Sommer

Auch am Samstag geht es sommerlich weiter: Der DWD geht von Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad aus und beschreibt das Wetter als "sehr warm bis heiß". Zu den sommerlichen Temperaturen gesellen sich im Laufe des Tages allerdings auch Schauer, vor allem in Nordbayern. Abends kommen dann auch Gewitter hinzu.

Einzelne Schauer und Gewitter soll es auch im Laufe des Sonntags geben, vor allem wieder im nördlichen Freistaat. Südlich der Donau sagt der DWD mehr Sonnenschein voraus und nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für Regen und Unwetter. Die Temperaturen sollen zwischen Maximalwerten von 27 bis 32 Grad liegen.

Und in der Form wird es wohl auch weitergehen: Der Trend für die nächsten zehn Tage des DWD sagt ähnlich hohe Temperaturen voraus – die Hundstage sind also zumindest erst einmal wieder gekommen um zu bleiben.