Deutschlandticket: Warum es beim AVV noch keine Chipkartenlösung gibt

Das Deutschlandticket kommt gut an beim AVV und den Stadtwerken Augsburg. Was noch fehlt, ist eine Chipkartenlösung.

Plus Das 49-Euro-Ticket sollte eigentlich allein mit dem Smartphone angeboten werden. Doch in der Praxis funktioniert das nicht. So geht es nun weiter.

Von Jana Tallevi

Franz Reich aus Schwabmünchen hatte seinem Ärger in einem Leserbrief Luft gemacht. Warum gebe es das Deutschlandticket beim Verkehrsverbund AVV und den Stadtwerken Augsburg eigentlich nicht als Chipkartenlösung, hatte er darin gefragt. Möglicherweise sollten jene Kunden und Kundinnen des Nahverkehrs im Großraum Augsburg, die kein Smartphone besäßen, gar dazu genötigt werden, die teureren Abos beizubehalten, so seine Vermutung. Doch der Grund ist ein ganz anderer, sagen die beiden Unternehmen.

Bis Anfang Juli hatten die Stadtwerke Augsburg (swa) knapp 27.000 Deutschlandtickets verkauft. Mit dem Angebot kann in ganz Deutschland der Nahverkehr für einen Abopreis von 49 Euro im Monat genutzt werden. Die ursprüngliche Idee beim Deutschlandticket war, dass es allein digital, also über das Smartphone, ausgegeben werden solle. Doch das funktioniert in der Praxis nicht. Nicht einmal zwei Drittel dieser Tickets werden bislang bei den Stadtwerken tatsächlich digital geordert, knapp 10.200 werden noch in Papierform ausgegeben, berichtet der Sprecher der Stadtwerke, Jürgen Fergg. Diese Tickets müssen jeden Monat ausgedruckt oder ausgedruckt abgeholt werden.

