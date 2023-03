Ein Code soll gegen Fahrraddiebstahl helfen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Kreisverband (ADFC) Augsburg setzt sich für fairen und sicheren Radverkehr ein. So könnte dieser besser umgesetzt werden.

Der ADFC Augsburg engagiert sich ab sofort noch aktiver gegen Fahrraddiebstahl. Fortan soll es Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen durch eine persönliche Fahrradcodierung leichter gemacht werden, gezielter gegen Diebstähle zu agieren. Bei der Codierung, die anhand einer Nadelmarkiertechnik verläuft, wird ein individueller Buchstaben- und Zifferncode, welcher die verschlüsselte Wohnanschrift der Fahrradeigentümer enthält, auf den Rahmen der Fahrräder geprägt.

Taucht ein Fahrrad in einem Fundamt auf oder wird von der Polizei entdeckt, so können die Eigentümer eines Fahrrads leicht erkannt werden, ohne dass eine personenbezogene Datenspeicherung oder Registrierung vorgenommen wird. Nebeneffekt laut ADFC: Der Code kann auch als präventive Abschreckungsmaßnahme für Fahrraddiebe einen generellen Schutz für das eigene Fahrrad leisten, da beispielsweise auch der Weiterverkauf eines gestohlenen Fahrrads durch die Codierung erheblich erschwert wird.

Wer sein Rad codieren lassen will, braucht einen Eigentumsnachweis

Zur Codierung benötigt wird außer dem Fahrrad noch ein gültiger Personalausweis, ein Eigentumsnachweis und für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren eine zusätzliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Eine Voranmeldung per E-Mail an codierung@adfc-augsburg.de ist möglich, aber nicht obligatorisch.

Die Dauer der Codierung beträgt in etwa 15 Minuten, die Kosten liegen je nach Codierungsart bei zehn bis 15 Euro, wobei Vereinsmitglieder eine Preisermäßigung um die Hälfte des Betrages erhalten. Um die Codierungen an den Fahrrädern anzubringen, bietet der ADFC Augsburg auch einen Termin in Gersthofen am Sonntag, 9. Juli, an. Weitere Informationen zum Codierungsablauf, sowie die vorläufige Liste aller Termine können auf der Webseite des ADFC Augsburg eingesehen werden.