Landkreis Augsburg

26.01.2024

Ein Wegwerfprodukt aus der Eisenzeit ist inzwischen ein Schatz

Plus Im Depot des Heimatvereins lagern archäologische Funde. Auch wenn sie manchmal nicht spektakulär aussehen, erzählen sie Geschichten aus dem Leben unserer Vorfahren.

Von Jana Tallevi

Manchmal sind ganz unauffällige Stücke die größten Funde. Die Kreisheimatpflegerin für Archäologie, Alexandra Völter, steht im zweiten Untergeschoss des Landratsamts und holt eine zusammengebackene, schwarze Masse aus einem Karton. Für sie ist das einer der besten Funde, die im Depot des Heimatvereins für den Landkreis Augsburg lagern. Aber warum dieser Klumpen Schlacke? Weil er viel mehr sei als das, sagt Alexandra Völter. Der Überrest erzähle, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Archäologie sei mehr als Ausgraben, es sei auch das Aufheben und wissenschaftliche Bewerten von Fundstücken. Und deshalb sei der Keller des Landratsamts so wertvoll.

Oftmals sind nur noch Scherben von den Gebrauchsgegenständen der Menschen übrig, die im heutigen Landkreis Augsburg gelebt haben. Besonders bedeutsam ist die La-Tène-Zeit, die bis ins erste Jahrhundert vor Christus reichte. Foto: Marcus Merk

Nur ein einziger Aufzug im gesamten Landratsamt am Prinzregentenplatz in Augsburg fährt bis ins zweite Untergeschoss hinunter. Es scheint eine Fahrt in die Vergangenheit, zumindest jener des Gebäudes selbst. 1938/1939 als Verwaltung der Reichsbahndirektion gebaut, sind unter anderem Luftschutzkeller in dem Haus erhalten. Weil in dem Keller ideale klimatische Bedingungen herrschen, werden dort alte Akten der einzelnen Abteilungen der Landkreisverwaltung aufbewahrt. Auch für die ausgegrabenen Fundstücke der vergangenen fünf oder sechs Jahrzehnte sei das trockene Klima ideal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

