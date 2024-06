Europawahl: So hat der Landkreis Augsburg abgestimmt

Weder das Ergebnis von CSU noch von AfD bei der Europawahl im Kreis Augsburg überrascht. Aber eine ganz neue Partei hat aus dem Stand viele Stimmen geholt.

Die CSU im Landkreis Augsburg hat die Europawahl erwartet gewonnen. Die AfD ist überall zweitstärkste Kraft. Bis 20.42 Uhr wurden die Stimmen ausgezählt. Die Wahlbeteiligung liegt bei 65,9 Prozent (2019 waren es mehr als 64 Prozent). Die Grünen - die großen Gewinner der Europawahl 2019 - haben Stimmen verloren. Dagegen hat die BSW, die Partei von Sahra Wagenknecht - die es bei der Europawahl 2019 noch gar nicht gab, aus dem Stand in diesem Jahr vier Prozent geholt.

In Gersthofen kam die CSU mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber auf 40,9 Prozent, in der größten Stadt im Landkreis, in Königsbrunn, auf 41,2 Prozent, in Bobingen auf 42,9 Prozent. Das beste Ergebnis erreichte die CSU in der Heimat des Europaabgeordneten Markus Ferber. In Schwabmünchen kam seine Partei auf 44,7 Prozent. Doch auch dort ist die AfD mit 14,1 Prozent zweitstärkste Kraft geworden.

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber bei seiner Stimmabgabe in Schwabmünchen. Foto: Marcus Merk

Die Ampel erlitt bei dieser Wahl dagegen ein Desaster: In Gersthofen kamen die Grünen auf 8,8, die SPD auf 8,9 und die FDP auf magere 3,6 Prozent. Die Freien Wähler erreichten 6,6 Prozent - und die BSW - wie auch in Königsbrunn - aus dem Stand 4,1 Prozent. In Königsbrunn bekamen die Grünen mit 9,1 Prozent ein etwas besseres Ergebnis, in Bobingen mit 10,7 Prozent noch mehr. In Stadtbergen schnitten die Grünen mit 16,3 Prozent mit am besten ab. SPD und AfD kommen beide auf zehn Prozent. Besonders lange ausgezählt wurde am Sonntagabend in Neusäß. Dort bekamen die Grünen mit 13,5 rund zwei Prozentpunkte mehr als die AfD (11,3).

Die BSW rückt im Kreis Augsburg teils nah an die Freien Wähler heran

In Meitingen, wo Bayerns Digitalminister Fabian Mehring ( Freie Wähler) herstammt, holte seine Partei mit 11,8 Prozent ein zweistelliges Ergebnis. In Diedorf liegen Grüne (12,7), SPD (9,5) und AfD (11,7) mit ihren Ergebnissen sehr nah beieinander. Auch in Aystetten lassen die Grünen mit 12,6 Prozent die AfD mit 11,2 Prozent knapp hinter sich. Anders in Thierhaupten: Grüne und SPD liegen hier, wie auch in Fischach mit sechs, sieben Prozent fast gleichauf. In Thierhaupten sind AfD und Freie Wähler mit 13,5/13,4 Prozent hinter der CSU (43,7) zweitstärkste Kraft.

In Wehringen sind die Stimmen hinter der CSU zwischen den Grünen (10,1), der SPD (8,2), der AfD (10,8) und den Freien Wähler (9,1) überraschend gleichmäßig verteilt. In Gessertshausen erreichte die CSU 44 Prozent, die SPD magere 6,9 (Grüne 10,7/AfD 12,6/BSW 3,1). In Zusmarshausen ist das Ergebnis ähnlich (CSU 44,8/ Grüne 10,6/ SPD 6,4, AfD 12,4/ Freie Wähler 8,9/BSW 2,7). In Graben rückt die BSW bis auf einen Prozentpunkt an die Freien Wähler heran.

