Europa rückt nach der Wahl spürbar nach rechts

Die Europawahl 2024 zeigt: In fast jedem Mitgliedsland zeigt der Trend nach Rechtsaußen. Mehrheiten im Parlament zu bilden, dürfte künftig komplizierter werden.

Im Brüsseler EU-Parlament hielten sich manche EU-Vertreter erschrocken die Hand vor den Mund, als die ersten Prognosen aus Deutschland gemeldet wurden: Mehr als 16 Prozent für die AfD? Im größten und wichtigsten Mitgliedstaat der Gemeinschaft sind die Rechtspopulisten nach dieser Europawahl die zweitstärkste Kraft und würden damit für die nächsten fünf Jahre mit 16 EU-Abgeordneten im Parlament vertreten sein. AfD-Parteichef Tino Chrupalla sprach von einem „Super-Ergebnis“, auch wenn die Umfragen zeitweise ein noch besseres Ergebnis vorhergesagt hatten. Doch die Skandale, der Spionageverdacht, die Bestechungsvorwürfe, verbale Entgleisungen und Gerichtsprozesse hinterließen doch Eindruck bei manchen Wählern.

In Frankreich gab sich Jordan Bardella bei der Abgabe seiner Stimme im schicken westlichen Pariser Vorort Garches erkennbar bemüht, nicht vorab eine allzu triumphierende Haltung einzunehmen. Ersten Vorergebnissen am frühen Abend zufolge erhielt der 28-jährige Parteichef und Listenführer des rechtsextremen Rassemblement National (RN) rund ein Drittel der Stimmen und hatte damit einen deutlichen Vorsprung vor allen anderen Parteien. Bardella hatte stets an die Wähler appelliert, mit ihrer Stimmabgabe bei der EU-Wahl Präsident Emmanuel Macron abzustrafen. Und das taten sie. Macrons Spitzenkandidatin Valérie Hayer, die sich nicht als charismatische Bewerberin hervortun konnte, lag am Abend bei rund 14 Prozent – eine herbe Niederlage. Immerhin konnte sie demnach den zweiten Platz halten. In Italien wurden der postfaschistischen Fratelli d’Italia ebenfalls rund ein Drittel der Stimmen prognostiziert.

Nach ersten Prognosen weit vorne: Die Vorsitzende des französischen rechtsextremen Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, und der Spitzenkandidat der Partei für die Europawahlen, Jordan Bardella. Foto: Thomas Padilla/AP, dpa

In fast jedem Mitgliedsland zeigte der Trend nach Rechtsaußen

Ob Deutschland, Frankreich, Italien oder Belgien, Österreich und die Niederlande – tatsächlich gab es kaum ein Land, in dem der Trend nicht nach Rechtsaußen zeigte. Die Erkenntnis schon am frühen Abend lautete: Europa rückt deutlich nach rechts. Laut vorläufigen Schätzungen legte die österreichische FPÖ auf 27 Prozent zu. Mit dem Vlaams Belang könnten die Rechtspopulisten auch in Belgien stärkste Kraft werden. Selbst in Staaten wie Spanien, wo Sozialisten und Konservative um Platz eins rangen, wurden für die Rechten erwartet. Nachdem in den Niederlanden die rechtsextreme Partei PVV von Geert Wilders 2019 noch den Einzug ins EU-Parlament verpasst hatte, könnte sie nun Wahltagsbefragungen zufolge sieben der 31 Sitze erringen.

Was bedeutet das für die EU? Wackelt mit den Erfolgen der Rechtsextremen das Projekt oder ist gar die Demokratie in Gefahr? Experten gaben am Sonntag zumindest vorerst Entwarnung. Denn trotz der massiven Zugewinne sah es bis zum frühen Abend nicht danach aus, als ob die Parteien des Rechtsaußen-Lagers insgesamt auf mehr als 200 der insgesamt 720 Sitze kommen werden. Das heißt, dass Europas christlich-konservative Parteienfamilie EVP, zu der die CDU und CSU gehören, als stärkste Kraft gemeinsam mit den Sozialdemokraten und den Liberalen weiterhin eine Mehrheit bilden können, auch wenn sie unter Umständen dünn ist.

Es dürfte in Zukunft schwerer werden, im Parlament Mehrheiten zu finden

Da es deshalb in Zukunft schwieriger wird, im Hohen Haus Mehrheiten zu finden und Entscheidungen durchzubringen, dürfte die EVP eine breitere Basis aufbauen wollen. Doch noch ist offen, ob sie bei der Suche nach Verbündeten auf die Grünen zugeht oder nach Italien schaut. Von der Leyen hatte für Aufsehen gesorgt, weil sie für eine mögliche zweite Amtszeit eine lose Zusammenarbeit mit Mitgliedern der rechtskonservativen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) nicht ausgeschlossen hatte, solange sie pro Rechtstaat, pro Ukraine und pro Europa sind. Melonis Partei würde das einschließen. Sie gehört der EKR im EU-Parlament an, zu der auch die polnischen Nationalkonservativen der PiS zählen. Die sozialdemokratischen EU-Abgeordneten warnten jedoch, dass sie dann von der Leyen ablehnen würden. Könnte sich die Deutsche deshalb doch eher an die Grünen wenden und so die Sozialdemokraten halten?

Die FPÖ, die italienische Lega und der RN bilden in Brüssel derweil ein Bündnis der noch weiter rechts stehenden Fraktion Identität und Demokratie (ID). Nachdem alle AfD-Europaparlamentarier wegen der umstrittenen Äußerungen zur Waffen-SS des Spitzenkandidaten Maximilian Krah aus der ID ausgeschlossen wurden, stehen die deutschen Rechtspopulisten isoliert auf EU-Ebene da. Die geschasste AfD sucht bereits nach neuen Partnern, unter anderem in Ungarn. Allerdings müssen mindestens 23 Abgeordnete aus mindestens sieben Staaten zusammenkommen, um ein solches Bündnis zu formen.