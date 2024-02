Fastenzeit: Diese Diät-Tipps haben Experten aus dem Augsburger Land

Plus Wer fastet, will seinem Körper etwas Gutes tun. Doch bei Diäten könnten leicht viele Fehler gemacht werden, erklären Experten aus dem Landkreis Augsburg.

Es ist wieder Fastenzeit. Von Aschermittwoch bis Ostersonntag verzichten viele Menschen auf bestimmte Lebens- oder Genussmittel. Bekannte Fastenarten wie Heil- oder Intervallfasten dürften den meisten ein Begriff sein. Wirft man einen Blick in die sozialen Netzwerke, findet man jedoch noch ganz andere Formen von Diäten. Aber wie gesund sind die wirklich? Und kann man auch falsch fasten? Unsere Redaktion fasst zusammen, was aktuell im Trend liegt und von welchen Diäten Ernährungsexperten aus dem Landkreis Augsburg abraten.

Nina Gleich ist Ernährungswissenschaftlerin und betreibt eine Praxis für Ernährungsberatung in Biberbach. Auf Instagram gibt sie unter anderem Tipps zu gesunden Mahlzeiten. Obwohl Diäten im Trend liegen, rät Gleich generell davon ab. "Da ist der Jo-Jo-Effekt vorprogrammiert", sagt sie. Diäten seien zu kurzfristig, um damit abzunehmen. Da die meisten Menschen danach wieder normal essen, komme es zu einer Gewichtszunahme, da der Grundumsatz des Körpers während der Diät gesunken sei.