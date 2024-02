Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Wie Schule im Landkreis Augsburg in zehn Jahren aussehen könnte

Der Landkreis investiert viel in seine Schullandschaft, im Bild das neue Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen, das fast fertig ist. Doch wie sieht Schule in zehn Jahren aus?

Plus Im Großraum Augsburg wird es in zehn Jahren deutlich mehr zehn- bis 17-Jährige geben als heute. Könnte es bis dahin einen Systemwechsel in der Bildungspolitik geben?

Von Jana Tallevi

Wie könnte Schule im Landkreis Augsburg in zehn Jahren aussehen? Gibt es eventuell sogar ein neues Gymnasium? Und kann es sich der Landkreis überhaupt noch leisten, Schulen zu sanieren oder zu erweitern, die das am meisten nötig haben? Antworten auf diese Fragen soll die Fortschreibung der Schulbedarfsplanung im Landkreis Augsburg bringen, die der Ausschuss für Bildung und Kultur Anfang des Jahres in Auftrag gegeben hat. Auch wenn die Ergebnisse erst im Sommer vorliegen sollen, steht schon fest: Es werden mehr Schülerinnen und Schüler auf einen geeigneten Platz verteilt werden müssen, als das aktuell der Fall ist. Und es geht nicht allein um Schulgebäude. Könnte es in zehn Jahren einen Systemwechsel in der Bildungspolitik geben?

Für gewisse Parameter benötigt Armin Falkenhein, zuständiger Fachbereichsleiter im Landratsamt unter anderem für Schulen, gar keine neue Untersuchung oder statistische Hochrechnung. Wenn er an die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der Schullandschaft denkt, an Zuzüge durch Migration aus dem In- und Ausland und von Geflüchteten aus Krisengebieten, wenn er an schwankende Geburtenzahlen denkt sowie an das Gymnasium, das ab dem kommenden Schuljahr wieder in neun Jahren statt bislang acht zum Abitur führt, dann erklärt sich sein Ausspruch auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses im Januar 2024: "Da kommt wieder Druck in den Kessel."

