Golflegende Bernhard Langer wirbt jetzt für das Augsburger Land

Der bekannteste Sportler aus dem Landkreis Augsburg ist nun dessen ehrenamtlicher Botschafter. Mit seiner Heimat ist er nach wie vor eng verbunden.

Wer ein Autogramm von Bernhard Langer will, kann heute noch an die Hausener Straße 29 in Diedorf schreiben. Deutschlands bekanntester Golfer ist zwar in die Welt hinausgezogen und berühmt geworden, doch seine Beziehungen in die Heimat sind nach wie vor eng. Jetzt ist der gebürtige Anhauser sogar ehrenamtlicher Botschafter des Landkreises Augsburg geworden.

Bernhard Langer stammt aus Anhausen

Diese Funktion gibt es seit 2009. Inzwischen machen über 100 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport Werbung für ihren Heimatlandkreis Augsburg, sind "Sympathie- und Kompetenzträger", wie Landrat Martin Sailer sagt. Bernhard Langer, mit 64 Jahren nach wie vor ein Weltklassegolfer, verkörpere "mit seinen internationalen sportlichen Erfolgen das Potenzial, das in unserer schönen und vielfältigen Heimat steckt", so Sailer.

Bernhard Langer begann seine Karriere in Burgwalden

Getroffen haben sich der Landrat und der Profisportler bei einem der Heimatbesuche Langers. Dort sprach Hobbygolfer Sailer ihn an. Ob er sich dabei auch ein paar praktische Tipps von Langer geholt hat, ist nicht überliefert. Anbieten würde es sich. Denn Sailer golft in Burgwalden. Beim dortigen Augsburger Golfclub begann einst Langers Weltkarriere und auch heutzutage soll er dort bei seinen Besuchen in der Heimat gerne eine Runde spielen. (AZ/cf)

