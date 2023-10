Landkreis Augsburg

26.10.2023

Es gibt Tipps und Tricks gegen die Ansteckung in der Erkältungszeit

Plus Pünktlich zum Wetterumschwung zeigt sich die alljährliche Erkältungswelle im Herbst. Wir haben Experten nach ihren Tipps für eine schnelle Genesung gefragt.

Von Melanie Langenwalter

Viele Menschen schniefen und husten, pünktlich seit dem Herbstbeginn. Bei den steigenden Erkältungsfällen kommen schnell Erinnerungen vom vergangenen Jahr auf. Überfüllte Wartezimmer und der Medikamentenmangel sorgten für Unruhe in der Bevölkerung. Doch wie sieht es dieses Jahres aus? Wir haben nachgefragt und Experten um Tipps gebeten, wie man sich gegen eine Ansteckung wappnen kann.

„Seit circa drei Wochen merken wir in der Praxis einen deutlichen Anstieg an Erkrankungen“, sagt Stefanie Berger, die eine Gemeinschaftspraxis in Thierhaupten hat. Dies bestätigt Johannes Rehm, Inhaber der Rehm-Apotheken in Neusäß, Stadtbergen und Augsburg: „Erkältungspräparate sind stark gefragt.“ Zudem werden vermehrt Coronatests gekauft. Wie viele Coronafälle unter den Kranken sind, kann allerdings aufgrund der fehlenden Testpflicht nicht gesagt werden.

