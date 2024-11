Tourismus im Landkreis Augsburg: Die neue Lust aufs Land

Das Augsburger Land verfügt zwar keineswegs über ein Neuschwanstein, kann aber ein großes vielseitiges Tourismusangebot vorweisen. Auch wenn es Optimierungsbedarf gibt. So könnte das Fazit der gut besuchten ersten „Roadshow“ lauten, einer Veranstaltung in den Räumen von Kloster Holzen zu den Herausforderungen bei Tourismus und Naherholung im Landkreis Augsburg. Mit dem originellen Format aus der Marketingbranche – Kurzvorträge, Podiumsdiskussion und Saaldebatte - versuchten die Veranstalter, Wege der Transformation in Richtung nachhaltigen Lebens – und Freizeitraum aufzuzeigen. Eine intensive Stadt-Land-Kooperation soll nach den Worten der Redner dabei helfen. Denn, wie es hieß, die Geschichte Augsburgs lässt sich ohne das Augsburger Land kaum erzählen.

