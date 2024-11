Immer mehr Menschen im Landkreis stehen ohne Wohnung da

Es ist eine Nachricht, die betroffen macht: Immer mehr Menschen im Augsburger Land stehen vorübergehend ohne Wohnung da. Am Stichtag 1. Januar mussten zuletzt 305 Menschen untergebracht werden, die keine eigene Wohnung hatten. Das sind mehr als doppelt so viele wie am selben Tag im Jahr 2023. Im Jahr zuvor waren es 50 Menschen. Dabei fließen in diese Statistik nur diejenigen ein, die von den Kommunen offiziell erfasst werden. Menschen, die auf der Straße leben oder bei Freunden unterkommen, werden nicht erfasst. Die Dunkelziffer dürfte also noch viel höher sein. Bei der Wohnungsnotfallhilfe sieht man verschiedene Ursachen für diesen traurigen Trend.

