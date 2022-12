Zahl der Spitzenverdiener im Kreis Augsburg hat sich mehr als verdoppelt

Plus Die Menschen im Augsburger Land bezahlten mehr als eine Milliarde Euro an Einkommenssteuer. Eine Gruppe sticht dabei besonders heraus.

Da klingelt die Kasse für Vater Staat: Exakt 131.928 Steuerzahlende aus dem Kreis Augsburg füllten die Staatskasse mit 1,11 Milliarden Euro an Einkommenssteuer. Das besagen die aktuellsten vorliegend Daten. Danach lag der Gesamtbetrag der Einkünfte der gut 130.000 Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen im Kreis Augsburg 2018 bei 6,14 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 2010 nahmen 120.000 Steuerpflichtige insgesamt 4,26 Milliarden Euro ein und zahlten davon 710 Millionen Euro Steuern.