Neue Wertstofftonnen im Kreis Augsburg: Das müssen Sie wissen

Die ersten Bürgerinnen und Bürger konnten den neuesten Zuwachs im Haushalt bereits in Empfang nehmen, obwohl er nicht bei allen willkommen ist: In diesen Tagen werden in vielen Orten im Landkreis die neuen Wertstofftonnen ausgeliefert - insgesamt 77.500 Tonnen und 3500 Container - die ab dem kommenden Jahr den Gelben Sack ersetzen. Sie war nicht unumstritten, weil es die Tonne nur in der großen Größe von 240 Litern gibt. Dies führte unter anderem zu einer Flut von Leserbriefen und Protesten, andere wiederum sind froh, endlich die fragilen Gelben Säcke loszuwerden.

Wie das Landratsamt damals mehrfach erläuterte, war das Duale System Interseroh+ für die Verhandlungsgespräche zuständig. In allen Gesprächen wurde deutlich kommuniziert, dass die Dualen Systeme einer kleinere 120-Liter- Wertstofftonne nicht zustimmen werden. Es konnte nur der Kompromiss einer 240-Liter-Wertstofftonne mit 14-täglicher Leerung erzielt werden. Andere Landkreise mit 120-Liter-Tonnen haben dagegen rein gelbe Tonnen, die nur für die Erfassung von Leichtverpackungen vorgesehen sind. In der Wertstofftonne darf jedoch deutlich mehr entsorgt werden, neben allen Verkaufsverpackungen auch andere Haushaltsgegenstände aus Kunststoff und Metall.

Das darf in die neue Wertstofftonne Verpackungen wie - Getränke- und Milchtüten, Kunststoffflaschen - Konservendosen, Folientüten, Alufolie, leere Tuben, Styropor - Imbissschalen - Farbeimer (pinselrein und sauber) - Alu-Schalen von Fertiggerichten - Verpackungsstyropor Haushalts- und Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall wie - Kerzenhalter - Aufbewahrungsdosen - Töpfe, Pfannen, Siebe, Kämme/Bürsten, Essbesteck - Eimer, Becher, Schüsseln, Gießkannen, Schalen - Backbleche - Kinderspielzeug, Klarsichthüllen, Blumentöpfe - Werkzeug, Nägel, Draht, Schrauben und vieles mehr

Was es noch über die neue Wertstofftonne zu wissen gilt, hat das Landratsamt beantwortet:

Gibt es einen Auslieferungsplan, in welchen Orten die Tonne wann ausgeliefert wird, oder steht sie einfach irgendwann vor der Türe?

Die Auslieferungen erfolgen in gesamten Landkreis noch bis zur 50. Kalenderwoche, also bis zum 13. Dezember. Die Tonnenaufstellung wird sowohl im Zuständigkeitsbereich des Abfallwirtschaftsbetriebes und im Bereich der Firma Kühl durch eine Fachfirma ausgeführt. Die Auslieferungen werden von der Firma geplant und dem Abfallwirtschaftsbetrieb liegt der Auslieferplan für den Bereich der Firma Kühl nicht vor. Eine Vorabinformation des genauen Liefertermins an die Grundstückseigentümer ist nicht möglich. Sie steht also irgendwann vor der Türe.

Abfallkalender aktualisiert sich etwa Mitte Dezember

Wann beginnt die Leerung?

Die Leerung erfolgt 14-täglich ab dem neuen Jahr 2025. Vorher bereitstehende Tonnen werden nicht geleert, es müssen noch die Gelben Säcke verwendet werden. Die Abfuhrtermine sind im Abfallkalender und in der AbfallApp hinterlegt. Der Abfallkalender für das Jahr 2025 steht im Dezember 2024 zur Verfügung. Da die Abfuhrpläne für die Wertstofftonnen dem AWB erst kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, wird der Abfallkalender gegebenenfalls erst Mitte Dezember 2024 online gestellt werden können.

Was gilt für Nachbartonnen, wenn sich zwei benachbarte Haushalte eine Tonne teilen?

Wenn sich zwei Nachbarn eine Tonne teilen, spielt es keine Rolle, wo die Tonne zur Leerung bereit steht.

Werden gefüllte Säcke oder Gegenstände, die am Abfuhrtag neben der Wertstofftonne stehen, mitgenommen?

Nein, es werden nur Wertstofftonnen und -container entleert.

Gelbe Säcke können dann auch in die Wertstofftonne

Was tun mit den übrigen Gelben Säcken?

Noch vorhandene Gelbe Säcke darf man auch gefüllt in die Wertstofftonne geben, aber es passt mehr in die Tonne, wenn man die Abfälle lose hineingibt, weil nicht so viele Hohlräume entstehen. Die Abfälle sollen restentleert und lose in die Tonne gegeben werden, ein vorheriges Auswaschen ist nicht nötig.

Gibt es in der Anfangszeit auch stichprobenmäßige Kontrollen auf falschen Inhalt? Oder eine „rote Karte“ wie bei den Biotonnen, die dann nicht entleert werden?

Kontrollen auf Fehlbefüllungen werden von den Müllwerkern regelmäßig durchgeführt. Bei Fehlbefüllungen (z. B. mit Restmüll, Bauschutt usw.) wird die Tonne nicht geleert.