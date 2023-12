Aus für Gelben Sack: Ab 2025 gibt es im Landkreis die Wertstofftonne

In vielen anderen Landkreisen gibt es ihn nicht mehr, im Augsburger Land kommt Verpackungsmüll noch in den Sack. Bald hat er ausgedient. Dafür kommt die Wertstofftonne.

Gelber Sack, Gelbe Tonne, Wertstofftonne? Eine Entscheidung, die im Landkreis Augsburg schon für Diskussionen und Umfragen gesorgt hat, ist nun gefällt. Abfallwirtschaftsbetriebsleiterin Daniela Bravi sagte: "Das Thema begleitet den Landkreis Augsburg schon lange." Nachdem sie im Werkausschuss Vor- und Nachteile aller drei Optionen erläutert und zur Anschauung sogar zwei Tonnen in den Saal bringen lassen hat, kam es zur Abstimmung.

Mit nur zwei Gegenstimmen fiel die Entscheidung für die Wertstofftonne. Das ist die Option, in die die meisten Arten von Müll hineindürfen. Denn während die Gelben, also Sack und Tonne, offiziell nur Verpackungen aufnehmen, dürfen auch andere Kunststoff- und Metallstücke in die Tonne geworfen werden. "Bürger müssen nicht mehr wegen jedem Teil zum Wertstoffhof fahren", erläuterte Bravi einen entscheidenden Vorteil. Der Nachteil der Wertstofftonne sei, dass der Landkreis sich an den Kosten beteiligen müsse. Sie betonte aber: Bürgerinnen und Bürger werden nicht mit einer eigenen Gebühr für die Tonne belastet.

Gelber Sack kann im Landkreis Augsburg Todesfalle für Igel sein

Gegen die Tonne und für den Sack spreche die Flexibilität, die er biete. Denn es können beliebig viele davon bereitgestellt werden. "Schlimm ist es aber, wenn die Säcke aufreißen und der Inhalt sich in der ganzen Nachbarschaft verbreitet." Außerdem seien die Säcke potenzielle Todesfallen für das Tier des Jahres 2024, das sich darin verirre: Igel. Und der Aufwand für Müllwerker sei oft größer als bei der Tonne. Sie müssen sich bücken und bei aufgerissenen Säcken Einzelteile von der Straße sammeln.

Für Konrad Dobler von der CSU war die Sache klar: Wenn jetzt feststehe, dass Bürger keine Mehrkosten erwarte, sei die Wertstofftonne die beste Option. "Aus meiner Erfahrung sind im Gelben Sack viele Sachen, die da nicht reingehören." Auch die Platzfrage, die immer wieder aufkam, lasse sich auf jedem Grundstück lösen. Der Gelbe Sack beanspruche schließlich auch Raum. Unbedingt erforderlich sei eine 14-tägige Leerung. Außerdem, so Dobler, sei Zeit, "dass der Wahnsinn auf den Rathäusern" ende, mit der Ausgabe der Gelben Säcke, von denen Jahr für Jahr mehr benötigt werden. Bernhard Walter von der SPD und Marwin Hillenbrand (Grüne) stimmten diesen Punkten zu.

ÖDP ist gegen Wertstofftonne im Landkreis Augsburg

Wie berichtet sprach die ÖDP sich gegen die Tonne aus. Gabriele Olbrich-Krakowitzer sagte: "Ich weiß, ich bin hier ein bisschen wie die Geisterfahrerin auf der Autobahn." Aber sie, die selbst in einer Wohnanlage wohne, sei überzeugt, dass an manchen Mehrparteienhäusern der Platz für die Tonne fehle. Mit einem Antrag forderte die ÖDP, erst Hausverwaltungen zu befragen und dann in drei Jahren zu entscheiden. Zustimmung gab es von rechts. Manuela Steurer ( AfD) sagte, sie hätte nicht gedacht, einmal der Meinung der ÖDP zu sein. Aber auch sie sehe das Platzproblem. Anton Rittel (Freie Wähler) konnte dieses Argument nicht nachvollziehen. Die Tonne könne bei den meisten genau da hingestellt werden, wo bisher die Gelben Säcke liegen.

Willibald Gleich (CSU) sah ein weiteres Problem. Flüssigkeiten, die oft an Verpackungen kleben, würden eine regelmäßige Reinigung der Tonne notwendig machen. Kein Kinderspiel bei einem 240-Liter-Gefäß. "Da müssen Sie fast reinkrabbeln." Dennoch werde er mit seiner Fraktion abstimmen. Das tat er auch.

Zwei Gegenstimmen kamen nur von ÖDP und AfD. Das waren auch die einzigen beiden Stimmen für den abgelehnten ÖDP-Antrag zur Platzfrage. Im Spätherbst werden Haushalte laut Bravi informiert. Ab 2025 gibt es dann die Wertstofftonne im Augsburger Land.

Befragte im Augsburger Land erteilten der Gelben Tonne zunächst eine Abfuhr

In den vergangenen Jahren wurde im Augsburger Land immer wieder über Gelbe Tonne und Sack diskutiert. Für Klarheit, was den Wunsch der Gebührenzahler angeht, sollte 2020 eine telefonische Befragung durch ein Marktforschungsinstitut sorgen. Doch das Votum hatte einen Haken.

Der Gelbe Sack im Landkreis Augsburg: Was darf rein und was nicht? 1 / 6 Zurück Vorwärts Das gehört in den Gelben Sack: Verpackungen aus Verbundstoffen: Milch- und Safttüten Waschmittelflaschen Suppentütchen

Verpackungen aus Aluminium: Alu-Schalen von Fertiggerichten Alufolie Alu-Deckel leere Spraydosen

Seit 2022 dürfen auch Dosen in den Gelben Sack.

Das darf nicht in den Gelben Sack: Getränke- und Konservendosen Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton Styropor vom Bau Große Folien vom Bau, Stretchfolien Plastikwannen und -schüsseln, Wäschekörbe, Kinderspielzeug Hausmüll

Die Verpackungen sollen lose in die Gelben Säcke oder Container geworfen werden. Also zum Beispiel nicht den Aludeckel in den Joghurtbecher stecken oder die Folie in die Milchtüte. Die Verpackungen müssen sonst am Sortierband mühsam getrennt werden.

Verpackungen, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen, müssen getrennt werden. Zum Beispiel Pralinenschachteln: Das Kunststoffinnenteil gehört in den Gelben Sack, ebenso die Kunststofffolie, die Pappschachtel hingegen gehört in die Altpapiersammlung. (Quelle: Abfallwirtschaftsbetrieb Augsburg)

60 Prozent der rund 800 Befragten sprachen sich damals grundsätzlich für die Tonne aus. Als sie jedoch hörten, dass sie nicht alle zwei Wochen wie der Sack entsorgt werde, sondern nur einmal im Monat geleert würde, fiel die Entscheidung wieder anders aus. Eine knappe Mehrheit von 53 Prozent plädierte wieder für die Säcke. Den verlängerten Abholzyklus begründeten die Dualen Systeme damals damit, dass die Tonne ein Fassungsvermögen von 240 Litern hat. In einen Gelben Sack passen dagegen nur 90 Liter. Ein weiterer Nachteil laut Abfallwirtschaftsbetrieb: Eine Umstellung auf die Gelbe Tonne würde bei einer zweiwöchentlichen Leerung zu längeren Fahrzeugeinsätzen führen. Außerdem würde es mehr CO ² -Emissionen geben.

Auf Grundlage der Umfrage entschied sich der Werkausschuss des Landkreises, an den Gelben Säcken festzuhalten. Doch dann kam eine erneute Zerreißprobe: Damit auch scharfkantige Dosen und Kronkorken in die Säcke konnten, wurde das Material verstärkt. Die Redaktion unterzog die Säcke einem Stresstest und untersuchte, wie viele Dosen hineinpassen. Das Ergebnis: Exakt 45 Konserven mit einem Gewicht von rund elf Kilogramm passten hinein, ohne dass der Sack reißt. Im vergangenen Jahr gingen die Säcke kurzzeitig aus. Der Grund: der globale Rohstoffmangel.