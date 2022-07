Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Landrat Martin Sailer: Bahnausbau startet in diesem Jahrzehnt nicht mehr

Plus Im Interview mit unserer Redaktion prophezeit der Landkreischef der Bahn beim Megaprojekt Ulm-Augsburg harten Widerstand und sagt, was an den Planungen ihn "wirklich empört".

Von Katja Röderer

Der Landkreis Augsburg ist gerade 50 Jahre alt geworden. Landrat Martin Sailer ist nur zwei Jahre älter. Er sagt mit Blick in die Zukunft: "Wir müssen unseren Kindern eine Perspektive hinterlassen." Dem Landkreis muss es gelingen, in den kommenden 50 Jahren große Herausforderungen zu meistern. Martin Sailer zählt den Klimawandel, die Energieversorgung, die Mobilität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt dazu. Der Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg ist für ihn ein wichtiger Teil des Ganzen. Im Interview auf dem Zeltplatz Rücklenmühle erklärt der Landrat seine Sicht auf die Dinge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen