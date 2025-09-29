Landrat Martin Sailer begrüßt neue Rektorinnen und Rektoren

Fünf Schulleiterinnen und ein Schulleiter haben in den Grund- und Mittelschulen neue Dienststellen im Landkreis Augsburg angetreten. Begrüßt wurden sie vor Kurzem von Landrat Martin Sailer im Landratsamt Augsburg. „Für Ihre neuen Aufgaben und Herausforderungen, die diese besondere Zeit sicherlich mit sich bringt, wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute“, betonte Sailer.

Viele bekannte Gesichter

Die neuen Schulleitungen kommen an folgenden Schulen zum Einsatz. Andrea Halder übernimmt die Schulleitung der Grundschule Biberbach, an der sie seit 2018 als Lehrkraft und seit 2021 als Konrektorin gearbeitet hat. Mathias Lessing ist ab sofort Schulleiter der Grund- und Mittelschule Diedorf; zuvor war er seit 2020 als Rektor an der Grund- und Mittelschule Dinkelscherben eingesetzt. Die Grundschule Steppach steht ab diesem Schuljahr unter der Leitung von Vera Lindenberg; sie war zuvor war an der Grundschule Göggingen-West tätig. Von der Grundschule Untermeitingen an die Grundschule Walkertshofen hat Bianca Nowotny gewechselt; nach ihrer Zeit als Konrektorin folgt sie nun als Schulleiterin in der Staudengemeinde. Petra Raßhofer übernimmt den Posten der Schulleitung an der Grundschule Aystetten; für die Schulfamilie ist sie kein neues Gesicht, denn sie ist hier bereits seit 2010 Lehrkraft, seit 2020 stellvertretende Schulleiterin und seit 2021 Konrektorin. Von der Grundschule Vöhrigen-Nord wechselt Dr. Martina Walther in den Landkreis Augsburg; hier übernimmt sie ab sofort die Leitung der Leopold-Mozart-Grundschule Leitershofen. (AZ)

