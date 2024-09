Landrat und Kommunen kritisieren den Zeitplan des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung

Es wurde lange diskutiert und vor allem Dampf abgelassen, als es in der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung um den kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ging. Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen alle Erstklässlerinnen und Erstklässler in ganz Bayern bei Bedarf einen Platz in einer Ganztagsbetreuung erhalten. Ab dem Schuljahr 2029/30 gilt das dann für alle Grundschüler – so die Theorie. Ob das in der Praxis so funktionieren wird, stellten die Bürgermeister sowie Landrat Sailer bei der Besprechung deutlich infrage.

Bianca Dimarsico