Landrat Martin Sailer will wieder kandidieren

Exklusiv Warum Martin Sailer gerne noch Landrat bleiben will und wie er große Aufgaben wie den Klimaschutz und die Energieversorgung angeht.

Martin Sailer würde es wieder tun: Solange er von den Menschen den Auftrag bekomme, wolle er Landrat bleiben, sagte der 52-Jährige jetzt. Er hat gute Gründe, eine vierte Amtszeit anzustreben. Welche das sind, erklärte Martin Sailer jetzt bei einem Interview auf dem Zeltplatz Rücklenmühle bei Gabelbach. Hier sprach er auch über die großen Aufgaben, die im Landkreis in den kommenden 50 Jahren gemeistert werden müssen.

"Einige Projekte, die mir besonders am Herzen liegen, möchte ich gerne noch zu Ende bringen“" gab der Landrat zu. Das mache die Kommunalpolitik überhaupt so spannend: Man sieht am Ende, was man beschlossen und auf den Weg gebracht hat. "Nah bei den Menschen und ergebnisorientiert", fasste Martin Sailer zusammen. Er verwies darauf, dass die Arbeitsatmosphäre im Kreistag ganz gut sei und schon vieles vorangebracht worden sei. Im Frühjahr ist Halbzeit. Dann sind es noch drei Jahre bis zu den nächsten Kommunalwahlen. Schon im Herbst 2023 will Martin Sailer außerdem wieder als Bezirkstagspräsident kandidieren. 2018 hatten ihn 35 der 36 schwäbischen Bezirksräte gewählt. Solange der Bezirkstagspräsident ehrenamtlich arbeitet, komme er mit dem zusätzlichen Amt gut zurecht, wie Martin Sailer sagt. Sollte das Amt hauptamtlich ausgeführt werden, was er mittelfristig für erforderlich hält, müsste er sich zwischen der Arbeit als Landrat oder Bezirksrat entscheiden.

Umdenken fällt vielen schwer, sagt Landrat Martin Sailer

Doch bis dahin ist noch viel zu tun: für den Zusammenhalt der Gesellschaft ebenso wie für die Mobilität der Zukunft, den Bahnausbau, die Energieversorgung oder den Klimaschutz. Die Menschen im Landkreis sollten versuchen, ihren Kindern die gleichen Zukunftschancen zu hinterlassen, wie sie selbst einst hatten, erklärte Martin Sailer. Das erfordert jedoch ein Umdenken, das ganz offensichtlich vielen schwerfällt. So graut es dem 52-jährigen Landrat schon jetzt vor dem Tag, an dem seine Enkelkinder ihn fragen könnten, warum die Politik es damals nicht einmal geschafft hat, ein Tempolimit einzuführen. "Wenn wir solche kleinen Einschränkungen nicht schaffen", sagte er, "dann frage ich mich schon, wie wir es überhaupt schaffen wollen."

Wünschenswert wäre laut Martin Sailer auch ein offensiverer Umgang mit Windkraft, und mehr staatliche Anreize für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden zu schaffen. Hier sei die Hebelwirkung pro eingesetztem Euro mit am größten, rechnete er vor. Nur wenn an allen Stellschrauben gedreht wird, lassen sich die Klimaziele erreichen. Davon ist der Landrat überzeugt. Auch die Energieversorgung beschäftigt ihn. Er kann nicht verstehen, warum die Bundesregierung jahrzehntelang auf Gas gesetzt hat, ohne einen Notfallplan in der Tasche zu haben, was bei einem Ausfall von Gas zu tun wäre. Die Planungen der Bahn für den Ausbau zwischen Ulm und Augsburg nannte er in Teilen empörend.

Im Landratsamt wird die Heizung im Winter wohl runtergedreht

Die Schulen im Landkreis, die zuletzt an die Gasversorgung angeschlossen wurden, würde der Landrat heute lieber anders beheizen. Ein Mix aus verschiedenen Energieträgern hält er für sinnvoll. Der könne auch von Schule zu Schule variieren, erklärte Martin Sailer. Er geht davon aus, dass die Heizung nun in den Wintermonaten runtergedreht werden müsse. Nicht in den Schulen, aber im Landratsamt und in den Außenstellen. "Wir werden unseren Beitrag leisten müssen", sagte er.

