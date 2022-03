Landkreis Augsburg

12:01 Uhr

Meister Lampe: So läuft der Hase im Landkreis Augsburg

Der Feldhase ist im Landkreis wieder häufiger zu sehen. Wie hier vor dem Schloß in Gablingen.

Plus In den letzten Jahren hat deutschlandweit der Bestand an Feldhasen immer weiter abgenommen. Wie geht es dem Hasen im Landkreis Augsburg?

Von Moritz Winkler

Jedes Jahr vor Ostern bekommt besonders ein Tier große Aufmerksamkeit. Die Rede ist natürlich vom Hasen. Er findet sich auf Werbetafeln, im Fernsehen und vor allem als leckerer Snack in Schokoladenform. Doch wie gut geht es eigentlich dem echten Meister Lampe in der Region?

