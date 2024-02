Landkreis Augsburg

Raus aus dem Winterschlaf: Diese Tipps machen uns fitter und leichter

Plus Im Winter fällt es oft schwer, aktiv zu werden und ein paar Kilos zu verlieren. Zwei Fitness-Experten verraten, welche Ziele realistisch sind und wie man diese ganz leicht erreicht.

Die Pralinen und Plätzchen sind verputzt, die Tage der Schlemmerei mit Entenbraten oder Fondue liegen hinter uns. Zeit also, um wieder mehr für die Fitness zu tun. Doch draußen ist es kalt und nass und der innere Schweinehund ist groß. Was also tun? Wir haben mit zwei Experten gesprochen, die Tipps und Tricks auf Lager haben, wie wir wieder vom gemütlichen Sofa herunterkommen.

Eine Frau, die sich mit Fitness gut auskennt, ist Renate Dumreicher aus Neusäß. Auf Instagram folgen ihrer Seite mit Videos über 250.000 Menschen. Aus ihrer Erfahrung als Personal-Coach kennt sie drei Tipps, wie es leichter fällt, um aktiv zu werden. Dumreicher empfiehlt, in kleinen Schritten zu starten - also mit zehn Minuten Work-out täglich eine Gewohnheit koppeln: zum Beispiel ein paar Liegestütze, Kniebeugen und Unterarmstütz machen und erst danach mit dem ersten Kaffee belohnen. Das Gehirn schütte Glückshormone aus und merke sich, dass Sport glücklich gemacht hat. Dumreichers Tipp: "Den inneren Schweinehund mit „bekannten Leckerlis“ austricksen."

