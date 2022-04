18:11 Uhr

Wie man den inneren Schweinehund überlistet

Plus Nicht nur das Gewicht, auch der Blutdruck geht bei unserer Aktion "Ran an den Corona-Speck" nach unten. Doch wie behält man seine guten Vorsätze? Dabei helfen zehn Tipps und fünf einfache Übungen mit einer Zeitung.

Von Oliver Reiser

Es ist nicht allein die Anzeige auf der Waage, die seit Wochen immer weniger anzeigt. Fünf Kilo waren es zum Beispiel in der Frauengruppe unserer Abnehmaktion "Ran an den Corona-Speck", die aus drei Frauen und einem Mann besteht. Und das, obwohl bei Anita Schneider im Urlaub am Büfett am Hotel, "einige verbotene Dinge auf dem Teller gelandet sind" und bei Andrea Vogg aus Frust fast eine Tafel Schokolade und eine Pizza dran glauben musste. Schwamm drüber! "Das ist Genuss", lacht Fitness-Influencerin Renate Dumreicher, die das Frauenteam coacht. Während ihre Schützlinge abnehmen, hat sie zugenommen und inzwischen die 200.000er-Marke auf Instagram (@samoja-fitness.de) geknackt.

