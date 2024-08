Richtiges Verhalten bei Hitze

Hitze kann den Körper sehr belasten. Vor allem bei älteren und vorerkrankten Menschen sowie bei Babys und Kleinkindern kann zu starke Hitzeeinwirkung zu schwerwiegenden Gesundheitsstörungen führen, teilt das Landratsamt Augsburg mit. Aber auch gesunde Erwachsene sollten ihr Verhalten bei Hitzeperioden anpassen, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. Das Hitzeportal des Landkreises Augsburg bietet unter www.landkreis-augsburg.de/hitzeschutz eine Übersicht an wertvollen Tipps bei Hitze.

Hinweise zum richtigen Verhalten sind außerdem in leichter Sprache und Gebärdensprache sowie in Englisch, Russisch und Türkisch zu finden.

Infostände in Gersthofen und Schwabmünchen

Was außerdem beim richtigen Umgang mit Sonne zu beachten ist, darüber informierten Mitarbeitende des Staatlichen Gesundheitsamtes an Infoständen in der Singoldwelle Schwabmünchen und der Gerfriedswelle Gersthofen. Im Rahmen einer Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention erhielten Badegäste der beiden Freibäder an den Aktionstagen unter dem Motto „Sonne(n) mit Verstand – statt Sonnenbrand“ Informationen zum UV-Index, Sonnenschutzmaßnahmen und richtigem Verhalten bei Sonne und Hitze. „Die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes haben sich hier richtig ins Zeug gelegt, um auch den Jüngsten wertvolle Tipps zum richtigen Verhalten an heißen Sommertagen zu vermitteln“, so Landrat Martin Sailer. (AZ)