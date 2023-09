Rollstuhl und Rollator: Die schönsten barrierefreien Wanderwege im Landkreis

Ist ein Weg zu steil oder gar zu eng für den Rollstuhl? Eine Audit-Gruppe hat sich umgesehen. Es gibt auch Tipps aus der Redaktion und vom Naturpark-Verein.

Wandern ist schön und macht Spaß. Gerade, wenn es im Spätsommer noch schön warm, aber nicht mehr heiß ist, machen sich viele Menschen gerne auf den Weg. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wandern geht eigentlich immer und überall, die Ausrüstung ist überschaubar. Ein paar gute Schuhe sind das Wichtigste dabei. Doch auch, wer nicht gut zu Fuß ist, bewegt sich oft gerne an der frischen Luft oder genießt die Zeit mit der Familie oder Freunden. Das geht auch beim Wandern oder Spazierengehen – allerdings ist nicht jeder Weg dazu geeignet. Die Audit-Gruppe "Barrierefreier Landkreis" hat sich bereits zwei Wanderwege in der Region genauer angesehen und geprüft, ob sie mit Rollstuhl, Rollator oder auch für Familien mit Kinderwagen geeignet sind.

Der Waldrundweg beim Kloster Oberschönenfeld ist von der Audit-Gruppe des Landkreises auf seine Befahrbarkeit mit dem Rollator getestet worden. An einigen Stellen ist er etwas steil.

Waldrundweg Kloster Oberschönenfeld Einer davon ist der Waldrundweg des Naturparks Augsburg Westliche Wälder beim Kloster Oberschönenfeld. Laut der Audit-Gruppe ist die Wegbreite ausreichend auch für einen Rollstuhl. Allerdings gibt es auf dem Rundweg Steigungen von bis zu elf Prozent und witterungsbedingte Schlaglöcher. Ein selbstständiges Befahren mit dem Rollstuhl ist nur teilweise möglich, meist ist eine Begleitperson nötig, so die Erfahrung der Gruppe. Außerdem gebe es nur wenige Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen, das sei ein Nachteil auf dem Weg. Denn wer nicht gut zu Fuß ist, wird beim Laufen auch schneller müde. Es gibt aber auch wirklich Positives von diesem Weg zu berichten: Die Infotafeln sind mit dem Rollstuhl gut an- und unterfahrbar, allerdings seien die Informationen manchmal zu hoch angebracht. Das Fazit der Gruppe: Besonders gut ist der Waldrundweg mit einer Begleitung machbar.