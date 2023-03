"Shrinkflation": Das sagen regionale Betriebe zu Mogelpackungen

Plus Gleicher Preis, aber weniger Inhalt. Betriebe im Landkreis lehnen versteckte Preiserhöhungen ab. Auch sie haben aber mit gestiegenen Kosten zu kämpfen.

Auf den ersten Blick ist das Lebensmittelprodukt unverändert. Die Verpackungsgröße ist die gleiche, der Preis auch. Wenn man sich die Füllmenge genauer ansieht, merkt man aber womöglich, dass in der Verpackung weniger drin ist als sonst. Also: Gleicher Preis bei weniger Menge. Diesen Trick, den einige Hersteller anwenden, bezeichnet man als "Shrinkflation". Der Begriff ist eine Kombination von "shrink" (schrumpfen) und "Inflation". Diese versteckte Preiserhöhung ist laut Verbraucher-Service Bayern seit Jahren eine gängige Praxis von Lebensmittelherstellern. Prominente Beispiele seien die Margarine von "Rama", Haribo-Goldbären oder "Leerdamer Original". Betriebe im Augsburger Land haben dazu eine klare Meinung.