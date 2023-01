Rama ist "Mogelpackung des Jahres 2022"

Die Verbraucherzentrale hat Rama zur "Mogelpackung des Jahres 2022" gekürt. Der Hersteller Upfiled trickse Verbraucher mit einer versteckten Preiserhöhung aus.

Die "Mogelpackung des Jahres 2022" wurde gekürt: Rama hat den unliebsamen Titel von der Verbraucherzentrale Hamburg erhalten. Die Margarine vom Hersteller Upfield hatte im August den Titel der "Mogelpackung des Monats" erhalten.

"Mogelpackung des Jahres 2022": Weniger Rama zum gleichen Preis

Laut der Verbraucherzentrale trickst der Lebensmittelhersteller mit seiner Marke Rama die Verbraucherinnen und Verbraucher aus. Seit Kurzem sind in einem Becher nur noch 400, statt wie bisher 500 Gramm Margarine. Der Preis bleibt bei vielen Händlern aber mit 2,19 Euro unverändert. Das entspricht einer versteckten Preiserhöhung von 25 Prozent. Was dabei besonders dreist ist: Der Becher bleibt gleich groß. "Damit täuscht Upfield aus unserer Sicht mehr Inhalt vor, denn in die Packung schauen kann man vor dem Kauf natürlich nicht", so die Verbraucherzentrale.

In den vergangenen Jahren sei der Preis schrittweise gestiegen. Dafür wandte Upfield verschiedene Methoden an. Entweder das Unternehmen erhöhte den Preis auf die herkömmliche Art oder es verringerte den Inhalt. Eine dritte Methode war, das Fett durch "streichfähiges Wasser" zu ersetzen. 2008 kostete der 500-Gramm-Becher der klassischen Rama mit 80 Prozent Fett meist 1,09 Euro. Mittlerweile muss man für einen 400-Gramm-Becher mit 60 Prozent Fett 2,19 Euro bezahlen.

Verbraucher konnten über "Mogelpackung des Jahres 2022" abstimmen

Bis Sonntag konnte man online über fünf vorgeschlagene Produkte abstimmen. Bei den fünf Kandidaten handelte es sich um Produkte, die durch reduzierte Füllmengen und zum Teil zusätzliche Preiserhöhungen im letzten Jahr deutlich teurer geworden sind. Die Verbraucherzentrale hatte die Nominierten nach zahlreichen Hinweisen und Beschwerden in den vergangenen zwölf Monaten ausgewählt. Neben Rama standen folgende Produkte zur Wahl:

2. Platz: "Leerdammer" von Lactalis : Nur noch 140 statt 160 Gramm Käse in der Packung und zusätzlich höhere Preise. Unterm Strich zahlt man bis zu 43 Prozent mehr.

Nur noch 140 statt 160 Gramm Käse in der Packung und zusätzlich höhere Preise. Unterm Strich zahlt man bis zu 43 Prozent mehr. 3. Platz: "Calgon" von Reckitt Benckiser : Eine dreiste Trickserei bei den Dosierangaben vertuscht den Preisanstieg von 42 Prozent nahezu perfekt.

Eine dreiste Trickserei bei den Dosierangaben vertuscht den Preisanstieg von 42 Prozent nahezu perfekt. 4. Platz: "Gummibären" von Haribo : Weniger Fruchtgummi in der Tüte führen zu einer versteckten Preiserhöhung von bis zu 14 Prozent als Jubiläumsgeschenk.

Weniger Fruchtgummi in der Tüte führen zu einer versteckten von bis zu 14 Prozent als Jubiläumsgeschenk. 5. Platz: "Pringles" von Kellogg's: 15 Gramm weniger Chips in der Dose und gleich mehrere Preissprünge verteuern den Snack um 25 Prozent.

Paprika Sauce wurde "Mogelpackung des Jahres 2021"

2021 wurde die "Paprika Sauce" von Homann mit deutlichem Vorsprung die "Mogelpackung des Jahres". Die Füllmenge wurde von 500 auf 400 Milliliter reduziert und gleichzeitig im Handel teilweise der Preis erhöht. Unter dem Strich führte das zu einer versteckten Preiserhöhung von bis zu 88 Prozent.