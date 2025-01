„Sie tun weit mehr als Ihre Pflicht“

Für ihr langjähriges verdienstvolles Wirken in der Kommunalpolitik wurden kürzlich zwei Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg ausgezeichnet. Landrat Martin Sailer überreichte bei einer kleinen Feierstunde im Landratsamt Augsburg im Namen von Innenmister Joachim Herrmann jeweils eine Dank-Urkunde an Ingrid Strohmayr und Christian Herfert: „Sie beide setzen sich seit Jahren mit viel Engagement in der Kommunalpolitik Ihrer Heimatgemeinden ein und tun dort weit mehr als Ihre Pflicht. Für diesen Einsatz zugunsten des Gemeinwohls, Ihre investierte Zeit und Kraft danke ich Ihnen ganz herzlich.“

Ingrid Strohmayr engagiert sich in ihrem Wohnort Stadtbergen seit 1996 in der Kommunalpolitik. Sie war von 1996 bis 2002 Mitglied des Marktgemeinderats Stadtbergen sowie von 2008 bis 2014 Mitglied im Umwelt- und Verkehrsausschuss. Seit 2008 ist sie außerdem Schöffin am Landgericht und Amtsgericht Augsburg sowie seit 2011 Mitglied des Stadtrats Stadtbergen. Seit 2014 ist Strohmayr Mitglied im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss sowie Integrationsbeauftragte der Stadt Stadtbergen.

Christian Herfert setzt sich bereits mehr als 28 Jahre lang in der kommunalen Selbstverwaltung seiner Heimatgemeinde Langweid am Lech für das Gemeinwohl in besonderer Weise ein. Seit 1996 ist er Mitglied des Gemeinderats, von 1996 bis 1998 sowie 2002 bis 2014 war er außerdem Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, seit 1998 ist er zudem Mitglied im Bauausschuss und seit 2014 ist er dort Zweiter Bürgermeister. Als im Mai 2015 über den Gemeindeteil Stettenhofen ein Tornado hinwegfegte, half Herfert in enger Zusammenarbeit mit dem Ersten Bürgermeister bei der Koordination vor Ort und bei der Aufarbeitung der Folgen. (AZ)