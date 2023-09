Bundesverdienstkreuz für Stadtberger Alois Strohmayr

Seit Jahrzehnten ist er ein Mann der AWO und der Sozialdemokratie. Doch auch als Architekt hinterlässt Alois Strohmayr Spuren. Dafür wurde er nun geehrt.

Jahrzehntelang war er das Gesicht der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Augsburger Land. Nun hat Alois Strohmayr aus Stadtbergen aus der Hand von Sozialministerin Ulrike Scharf das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Diese Auszeichnung erhalten nur Personen, die sich mit hervorragenden Leistungen um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Bei der Feierstunde in München bestätigte die Ministerin das für Alois Strohmayr auf vielen Ebenen.

Der trat schon als 18-Jähriger dem Bezirksverband Schwaben der Arbeiterwohlfahrt (AWO) bei und engagiert sich seither in führenden Positionen auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene. Von 1968 bis 1987 fungierte er als Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Stadtbergen und wirkte von 1966 bis 2008 als Mitglied im Bezirksvorstand und Präsidium des AWO-Bezirksverbands Schwaben. Bereits seit 1970 ist er Vorsitzender des AWO Kreisverbands Augsburg-Land. „Hier liegt ihm neben einer gelungenen Seniorenarbeit auch die Förderung junger Menschen am Herzen. Unter seiner Führung etablierte der Kreisverband zahlreiche Kinderfreizeitmaßnahmen, um Mädchen und Buben ein erholsames Miteinander in herrlichen Landschaften zu ermöglichen“, so Ulrike Scharf. Besonders am Herzen lägen ihm dabei die Tierfreizeiten auf Gut Morhard in Königsbrunn. Diese werden als inklusive Maßnahme angeboten, sodass auch Kinder mit Beeinträchtigungen teilnehmen können.

Einsatz für sozialdemokratische Grundwerte in der Region

Doch nicht nur in der AWO sei Strohmayr aktiv, wie die Sozialministerin weiter ausführte. „Schon seit 1960 setzt sich Herr Strohmayr als Mitglied der SPD für sozialdemokratische Grundwerte ein und lenkte den Ortsverein Stadtbergen von 1968 bis 1987. Die inhaltliche Arbeit des SPD-Ortsvereins fand häufig auch ihren Niederschlag im Stadtrat der Stadt Stadtbergen, wo Herr Strohmayr von 1972 bis 1996 neben seiner Mitgliedschaft auch als SPD-Fraktionsvorsitzender wirkte.“ Daneben vertrat er die Belange und Interessen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger ebenfalls von 1972 bis 1996 als langjähriges Mitglied und Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag des Landkreises Augsburg. Von 2001 bis 2002 war er erneut als Kreisrat aktiv.

Am Ende ihrer Laudatio sprach Ulrike Scharf noch ein weiteres Wirkungsfeld des Ausgezeichneten an, das auch sein berufliches Werk umfasst. „Des Weiteren ist Alois Strohmayr seit 1978 Mitglied im Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure und wirkte von 1994 bis 2008 in besonderer Weise und erfolgreich als Vorsitzender der Bezirksgruppe Augsburg. Die Familie Strohmayr, deren Architektur-Büro in Stadtbergen seit 1925 in Familienhand ist, hat das Ortsbild von Stadtbergen nachhaltig geprägt, sei es im Wohnungsbau, im öffentlichen Bauwesen oder in der Bauleitplanung. Hervorragendes Beispiel hierfür ist das Rathaus in Stadtbergen.“

