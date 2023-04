So bringen junge Menschen die Osterfreude in den Landkreis

Plus Auch unter jungen Menschen sind Glaube und Ostern nach wie vor ein Thema. Wieso sich viele Jugendliche noch immer gerne in der Kirche einbringen.

Sie bringen Licht ins Osterfest: Etwa 25 der Ministrantinnen und Ministranten der katholischen Pfarreiengemeinschaft Meitingen bastelten vor Ostern verschiedene, individuell gestaltete Osterkerzen. Aus einer gemeinsamen Ideensammlung für Kerzenmotive zum Thema "Auferstehung" fertigten die Jugendlichen Skizzen, die sie dann auf ihre Kerze übertrugen.

Pfarrhelfer Andreas Reimann ist seit zwei Jahren in Meitingen, wo er zusammen mit den Oberministranten solche Bastelaktionen und weitere Aktivitäten, wie zum Beispiel Lagerfeuerabende, ins Leben ruft. Er glaubt, dass die jungen Leute insbesondere die dadurch entstandene Gemeinschaft schätzen: "Sie wachsen durch die Aktionen als Gruppe zusammen", erzählt er. Für Jugendliche kann das aber auch zum Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und dem Wunsch nach Selbstverwirklichung werden.