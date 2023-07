Landkreis Augsburg

So erlebten Feuerwehrleute aus dem Augsburger Land die stürmische Nacht

Plus Weit über 150 Einsätze in einer Nacht. "Ohne die vielen Ehrenamtlichen hätten wir keine Chance gehabt", erzählt Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel. Er und seine Kollegen berichten.

Für Schlaf blieb in der Nacht auf Mittwoch für viele Feuerwehrleute kaum Zeit. Denn kurz vor Mitternacht ertönten die Sirenen praktisch überall im Landkreis. Die Hälfte aller Feuerwehren – das sind 66 von 132 - wurden in der Nacht zu Einsätzen alarmiert. Bis zum frühen Morgen waren sie ununterbrochen im Einsatz. Bis zum Mittwochnachmittag wurden 156 Einsätze bei der Integrierten Leitstelle gemeldet. Vermutlich waren es noch weitaus mehr. "So eine Nacht hatten wir schon lange nicht mehr", sagt Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel am Tag danach.

Gegen 23.30 Uhr wurden die ersten Feuerwehren alarmiert

Er stieg gegen 23.30 Uhr ins Auto, um seine Kollegen bei den größten Einsätzen im Augsburger Land zu unterstützen. Von Augsburg aus sei kein Durchkommen auf die Autobahn gewesen, erzählt der Feuerwehrchef. "Überall lagen Äste und Laub. Man hatte Sorge, dass ein Baum auf das Auto fällt." Die Sorge war nicht unbegründet. Tatsächlich krachten mehrere Bäume auf Fahrzeuge. Die gute Nachricht: "Bei all den Einsätzen würde niemand verletzt", berichtet der Kreisbrandrat. Er ist stolz auf die Helfer, die in der Nacht ausrückten, um Schlimmeres zu verhindern. Bechtel: "Ohne die vielen Ehrenamtlichen hätten wir keine Chance gehabt."

