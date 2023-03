Landkreis Augsburg

17:09 Uhr

So war der große Streik im Augsburger Land zu spüren

So wie hier der "Park-and-ride"-Bahnhof in Augsburg-Oberhausen blieben am Montag viele Bahnhöfe verwaist.

Plus Der Nahverkehr stand am Montag auch im Landkreis Augsburg nahezu komplett still. Wie machte sich der große Streik bemerkbar?

Die "Park-and-ride"-Haltestelle Oberhausen Nord ist an diesem Montag beinahe menschenleer. Dort steigen in der Regel viele Pendler aus dem Landkreis um. Der Warnstreik von Verdi hat den öffentlichen Nahverkehr fast vollständig lahmgelegt. Nur die Busse des AVV fahren größtenteils nach Fahrplan, dennoch ist die Verbindung nach Augsburg schwierig. Ein paar wenigen Menschen begegnet man trotzdem.

Alise Knoll hat um 10 Uhr einen Termin mit ihrem Sohn Maxime im Josefinum in Oberhausen. Von Langweid konnten sie noch den Bus nehmen, den Rest jedoch mussten sie laufen. "Das war schon ziemlich stressig mit meinem Kleinen", erzählt Knoll. 20 Minuten hätten sie für die Strecke gebraucht, ihr Sohn hat diese auf dem Laufrad zurückgelegt. Jetzt warten sie noch auf den Bus, der sie nach Hause bringt. Alise Knoll ist auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen, einen Führerschein hat sie nicht.

