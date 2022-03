Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

So reagieren die Autofahrer im Kreis Augsburg auf die steigenden Spritpreise

Plus Die Spritpreise steigen und steigen. Wie reagieren die Autofahrer im Landkreis Augsburg? Von Urlaubssorgen bis zur Befürwortung der Preise – die Bandbreite ist groß.

Von Moritz Maier und Moritz Winkler

Die Spritpreise steigen von Tag zu Tag an. Nicht nur der von Russland begonnene Krieg in der Ukraine ist dafür verantwortlich. Der Rohölpreis stieg bereits in den vergangenen Wochen kontinuierlich. Weltweit erholt sich die Wirtschaft nach zwei Jahren Corona. Damit wächst die Nachfrage und somit auch der Preis für Treibstoff an der Zapfsäule. Der Ukraine-Krieg verstärkt diese Teuerung bei uns noch einmal. Wie wirkt sich das auf die Menschen im Landkreis Augsburg aus? Viele Autofahrer sind von der Entwicklung schockiert, doch nicht alle bewerten den hohen Spritpreis negativ.

