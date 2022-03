Landkreis Augsburg

17:41 Uhr

Steigende Spritpreise verteuern das Pendeln im Landkreis Augsburg

Plus Der Ukraine-Krieg treibt die Spritpreise auf Rekordhöhen. Unternehmen im Landkreis Augsburg können ihre Ausgaben nur schwer kalkulieren. Auch Pendler sind betroffen.

Von Maximilian Czysz, Bianca Dimarsico und Felicitas Lachmayr

Jeden Tag pendelt Evelyn Pfand mit dem Auto von Langerringen nach München. 80 Kilometer - nicht gerade der nächste Weg. Doch der Weg ist nicht das Problem. Wegen der steigenden Spritpreise bleiben ihr am Monatsende rund 160 Euro weniger als noch vor einem halben Jahr. "Ich merke den Preisanstieg deutlich und überlege genauer, was ich mir kaufe", sagt Pfand. Seit acht Jahren pendelt sie, zweimal in der Woche muss sie tanken. Sie hat schon einige Schwankungen erlebt, aber: "So schlimm und langanhaltend war es noch nie."

