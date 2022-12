Viele Unfälle bei Eis und Schnee im Landkreis Augsburg

Auf schneeglatter Straße geraten zahlreiche Autofahrer im Augsburger Land ins Rutschen. Nicht jeder fährt dabei mit einer dem Wetter angepassten Geschwindigkeit.

Blitzeis und Schneefälle haben am Mittwoch im Augsburger Land für zahlreiche Unfälle gesorgt. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von fast 70.000 Euro. Zudem wurden einige Fahrer leicht verletzt, andere wiederum hatten Glück und kamen trotz Überschlag ihres Autos ohne Blessuren davon.

Langweid: Ein 19-Jähriger war am Nachmittag auf der Kreisstraße von Langweid in Richtung Biberbach unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr kam er laut Polizei aufgrund der Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Wagen krachte gegen eine Leitplanke und richtete einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 8300 Euro an.

Stettenhofen: Gegen 18.45 Uhr bog ein 42-jähriger Autofahrer von der Donauwörther Straße nach links in den Parkplatz des Einkaufszentrums Am Lehenauweg ein. Dabei übersah er das Fahrzeug eines 39-jährigen Mannes, der ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Beide Fahrer mussten leicht verletzt in die Uniklinik eingeliefert werden.

Neusäß: Ein 75-jähriger Autofahrer fuhr gegen 17.20 Uhr an der Anschlussstelle Neusäß von der A8 ab. Als er in die Ortverbindungsstraße nach Hirblingen einbiegen wollte, nahm er einem 43-Jährigen, der in Richtung Augsburg unterwegs war, die Vorfahrt. Der Gesamtschaden beim Zusammenstoß beträgt rund 7000 Euro.

Gersthofen: Auf der B2 geriet ein 27-jähriger Autofahrer gegen 18.35 Uhr auf der glatten Straße ins Schlingern. Er rutschte nach rechts in die Auffahrtsspur an der Anschlussstelle Gersthofen-Nord. Dort stieß er gegen die linke Seite eines Lkw, der im selben Moment auf die B2 einfahren wollte. Schaden: circa 15.000 Euro.

10 Bilder Eisregen zieht über den Großraum Augsburg – die Lage in Bildern Foto: Marcus Merk/Klaus Rainer Krieger

Meitingen: Um 23.10 Uhr fiel einer Streife der Polizei Gersthofen an der Kreisstraße zwischen Meitingen und Langweid ein Auto auf, das soeben von einem Abschleppdienst aufgeladen wurde. Es stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer in der Donauwörther Straße aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn von der Straße abgekommen war und gegen einen Baum krachte. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, versuchte er, sich aus dem Staub zu machen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Deubach: In den Graben auf Höhe der Rechtskurve bei der Biogasanlage zwischen Deubach und Rommelsried ist ein Lkw-Fahrer gegen 10.25 Uhr gerutscht. Der 46-Jährige überrollte dabei zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten, bevor er zum Stehen kam. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 1500 Euro geschätzt.

Kleinried: Ein 23-jähriger Paketzusteller konnte um 11.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kleinried in Richtung Zusmarshausen an der Einmündung zur Ulmer Straße nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte gegen ein Verkehrszeichen. Sein Fahrzeug landete im Graben und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Biburg: Ebenfalls im Graben landete ein 33-Jähriger, der um 15.45 Uhr auf der Kreisstraße von Rommelsried in Richtung Biburg unterwegs war. Er kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Im Graben kippte der Opel Corsa um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Häder: In einem Langholzstapel ist eine 43-jährige Autofahrerin gegen 18.20 Uhr auf der Ortsumfahrung von Häder auf Höhe der Abzweigung nach Mödishofen gelandet. Die Frau kam von Dinkelscherben und bemerkte beim Abbiegen einen Lastwagen, der aus Richtung Agawang kam und aufgrund der Glätte extrem langsam fuhr, zu spät. Da der Lkw ebenfalls in Richtung Mödishofen abbiegen wollte, versuchte die 43-Jährige nach links auszuweichen, rutschte jedoch in den Holzstapel. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Zusmarshausen: Der vorläufig letzte Unfall aufgrund der Wetterverhältnisse passierte am Donnerstag gegen 1.30 Uhr. Ein 19-Jähriger fuhr in seinem Fiesta von Horgau in Richtung Zusmarshausen. Auf Höhe des Rothsees verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Fahrradweg auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand laut Polizei lediglich geringer Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.