Glatteis im Augsburger Land: Totalausfall bei der Bahn, Streudienste im Dauereinsatz

Plus Für Autofahrer ist Blitzeis ein Horrorszenario. Fahrschülern bereitet es schlaflose Nächte, den Bahnverkehr im Augsburger Land legt es zeitweise vollkommen still.

Der Garten gefroren, das Thermometer zeigt Minusgrade im beinahe zweistelligen Bereich. Trotzdem regnet es und die Straßen frieren sofort zu. Das Wetter lädt derzeit nicht zum Verlassen des Hauses ein. Wer nicht drum herum kommt, muss sich auf gefährliches Glatteis einstellen. Trotz der hohen Unfallgefahr ist man bei der Polizei überrascht über den Verkehr im Landkreis. Bei der Bahn dürfte der Schock tiefer sitzen. Wie es bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im Landkreis überhaupt regnen kann, erklärt ein Meteorologe.