Viertägige Aktion in Thierhaupten: Gemeinsam gegen Blutkrebs

Im Rahmen des Bezirksmusikfests und der Festwoche in Thierhaupten können sich Freiwillige in die Stammzellspenderdatei der DKMS aufnehmen lassen.

In Thierhaupten verbindet die Musik die Menschen nicht nur beim Feiern, sondern auch im Kampf gegen den Blutkrebs. Das Motto beim 44. Bezirksmusikfest des ASM Musikbezirks XV Augsburg und bei der Festwoche Thierhaupten heißt: "DKMS – Gemeinsam gegen Blutkrebs" An vier von sechs Festtagen können Freiwillige in einem Pavillon auf dem Festplatz bei einer Typisierung mitmachen.

Die Herausforderung sei bei solchen Aufrufen, die Jugendlichen ab 17 Jahren und weitere Interessierte bis 55 Jahren zu erreichen, betont die ehrenamtliche Unterstützerin der DKMS, Brigitte Lehenberger. Von 100 Typisierten komme mindestens eine Person für eine Stammzellspende infrage, bei den jungen Leuten seien es sogar noch viel mehr. Lehenberger berichtet von einem erfolgreichen Fall aus Thierhaupten: Mathias Reiter vom Musikverein Thierhaupten ließ sich 2012 auf dem Postweg bei der DKMS aufnehmen und konnte 2020 durch seine Knochenmarkspende einer Frau Italien das Leben retten. Der 32-jährige Musiker ist einer von 13 Stammzellspendern aus Thierhaupten und einer von über 600 Stammzellspendern aus dem Landkreis und der Stadt Augsburg.

Der vierjährige Julius wartet dringend auf einen geeigneten Spender

Alle zwölf Minuten erkranke in Deutschland ein Patient oder eine Patientin an Blutkrebs, sagt Lehenberger. Viele von ihnen seien auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Einer davon ist zur Zeit der vierjährige Julius aus Wettstetten (Landkreis Eichstätt), dessen Familie dringend auf Hilfe hofft.

Mathias Reiter ist einer von 13 Stammzellspendern aus Thierhaupten und konnte damit bereits eine Italienerin helfen. Foto: Picasa

Die Aufnahme bei der DKMS in Thierhaupten ist möglich an folgenden Terminen: Donnerstag, 10. August, 18 bis 21 Uhr, Freitag, 11. August, 18 bis 21 Uhr, Samstag, 12. August,18 bis 21 Uhr und Sonntag, 13. August, 8 bis 15 Uhr. Die Spende ist möglich für Leute im Alter von 17 bis 55 Jahren. Eine Aufnahme in die Spenderdatei ist auch auf dem Postweg möglich im Internet unter www.dkms.de/augsburg. (kar)