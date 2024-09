Wechsel an der Spitze der Unteren Forstbehörde

Im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg gibt es einen Personalwechsel. Behördenleiter Axel Heiß hat einen seiner langjährigen leitenden Mitarbeiter in den Ruhestand versetzt. Ralf Gang leitete den Bereich Forsten 14 Jahre lang und war in dieser Zeit auch für die Untere Forstbehörde zuständig. Am 1. Oktober beginnt sein Nachfolger.

Lange und vielseitige Karriere

Gang war nach seinem Studium der Forstwissenschaften an der LMU München und seinem Referendariat an der Oberforstdirektion Augsburg als Arbeitslehrer und Ausbildungsberater für Forsttechnik tätig. Dabei verantwortete er den forstlichen Wegebau und die Ausbildung der Forstwirte in Schwaben. Von 1996 bis 2003 leitete er das Forstamt Zusmarshausen, 2003 das Forstamt Krumbach. Im Zuge der Forstreform 2005 wechselte er zu den Bayerischen Staatsforsten und war am Forstbetrieb Zusmarshausen erneut für die Bewirtschaftung von rund 15.000 Hektar Staatswald der ehemaligen Forstämter Biburg, Schwabmünchen und Zusmarshausen zuständig. 2016 wurde er als Abteilungsleiter an das AELF Augsburg versetzt und im Mai 2020 zum Bereichsleiter Forsten befördert.

„Besonders wichtig war mir immer, unsere Waldbesitzer beim Umbau unserer Wälder in stabile Mischwälder bestmöglich zu beraten und zu unterstützen“, erklärte Gang bei seiner Verabschiedung. Und auch Axel Heiß zog ein positives Resümee und bedauert Gangs Weggang: „Seine hohe fachliche Kompetenz gepaart mit Verhandlungsgeschick und einer ausgeprägten Entscheidungsfreudigkeit haben das Gesicht der unteren Forstbehörde in den letzten Jahren geprägt.“ Gangs Nachfolger steht schon fest: Am 1. Oktober übernimmt Markus Riebler, bisher stellvertretender Abteilungsleiter an der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Freising.

Größtes Waldgebiet Bayerns mit 10.000 Waldbesitzern

Markus Riebler wird von Ralf Gang ein vielseitiges Tätigkeitsfeld „erben“. Es umfasst die Beratung der Waldbesitzer, vor allem die Unterstützung bei der Beantragung von staatlichen Fördergeldern. Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Umsetzung der Ziele des Bayerischen Waldgesetzes. Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über Augsburg Stadt und Land sowie den Landkreis Aichach-Friedberg und damit über das größte Waldgebiet Bayerns und das zweitgrößte Deutschlands. Mehr als 10.000 Waldbesitzer und rund 60.000 Hektar Wald werden im Bereich Forsten vom AELF Augsburg betreut. (AZ)