Weihnachtsendspurt: Haben Sie schon alle Geschenke besorgt?

Kurz vor Weihnachten ist in den Geschäften eine Menge los. Alle müssen noch die letzten Besorgungen für Weihnachten machen. Manche haben bereits im November die ersten Geschenke besorgt, andere haben erst letzte Woche damit begonnen. Eins ist klar: gestresst sind so kurz vor Weihnachten viele. Unsere Redaktion hat eine Umfrage in Gersthofen gemacht und nachgefragt, ob schon alle Geschenke besorgt sind.

Viele der Befragten sind im Weihnachtsstress. Herr Prosch aus Augsburg wirkt hingegen entspannt, als er durch das City-Center in Gersthofen geht. Er habe bereits alle Weihnachtsgeschenke besorgt, erzählt er. Im November habe er bereits angefangen, die ersten Geschenke zu besorgen. „Zu Weihnachten wünsche ich mir viel Ruhe und Zeit, nichts Materielles“, sagt er.

Weihnachtseinkaufsstress in Gersthofen

Liane Stiegle aus Augsburg fehlt nur noch ein Geschenk, wie sie auf dem Parkplatz vor dem Spiel und Freizeit in Gersthofen verrät. „Für mich ist Weihnachten schon stressig. Ich habe viele Kinder und Enkelkinder. Für alle muss ich ein Geschenk besorgen“, sagt sie. Zu Weihnachten wünsche sie sich gemeinsame Zeit mir ihren Enkeln und ihren Kindern.

Liane Stiegle aus Augsburg wünscht sich gemeinsame Zeit mit ihren Enkeln und Kindern. Foto: Tamara Sand

Claudia Pallotti aus Gersthofen hat einen sehr spezifischen Weihnachtswunsch: „Ich wünsche mir eine Kommode und ich weiß auch dass ich diese bekommen werde“, schwärmt sie. Die Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten habe sie fast alle. „Das erste Weihnachtsgeschenk habe ich letzte Woche gekauft“, verrät sie.

Claudia Pallotti aus Gersthofen hat schon fast alle Weihnachtsgeschenke besorgt. Foto: Tamara Sand

Nur ein Geschenk fehlt Eva Ay aus Schwabmünchen und das von 12 zu beschenkenden Personen im engeren Familienkreis. Dazu zählen Großeltern, Geschwister, Schwager und das eigene Kind. Dementsprechend geht es entspannter zu. „Stressig wird es bald nur durch die Ferien, um diese mit der Arbeit zu vereinbaren“, sagt sie. Zu Weihnachten wünschen würde sie sich nur „dass es wieder ruhiger wird und Normalität wieder einkehrt.“ Das vergangene Jahr war für die Mutter anstrengend aufgrund von Ausbildung und Umzug. „Es war sehr viel auf einmal“, sagt sie zum Schluss.

Eva Ay wünscht sich zu Weihnachten mehr Ruhe im Alltag. Foto: Isabell Zacher

Weihnachtsmärkte im Landkreis bieten letzte Geschenkideen

Wem noch die letzten Geschenke fehlen und wer noch nach Inspiration sucht, der kann auch noch am Wochenende Weihnachtsmärkte im Landkreis besuchen. Die folgenden Märkte im Augsburger Land haben aktuell geöffnet:

Der Diedorfer Advent , rund um den Weihnachtsbaum an der Schmutterhalle hat am Samstag, dem 21. Dezember von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Und am Sonntag, dem 22. Dezember von 14 bis 20 Uhr.

Auch das Gersthofer Wintermärchen lädt am Wochenende von 14 bis 21 Uhr am Rathausplatz zum genießen ein.

Am Schrannenplatz in Schwabmünchen bleibt es auch dieses Wochenende weihnachtlich. Der Hoigarten Weihnachtsmarkt ist von 16 bis 20 Uhr geöffnet und die liebevoll geschmückten Stände sorgen für eine feierliche Atmosphäre. Vielleicht kann ja unter den handgefertigten Geschenkartikeln noch das letzte Weihnachtsgeschenk gefunden werden.

Die Märchenweihnacht in Neusäß ist kommendes Wochenende am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Die „lebende Krippe“, das kleine Karussell, das Nikolauspostamt und die vielen kulinarischen Köstlichkeiten können den Weihnachtstress vergessen lassen.