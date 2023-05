Landkreis Augsburg

vor 12 Min.

Wetter im Landkreis Augsburg: Wann wird’s endlich richtig Sommer?

Plus Die Erdbeersaison verschiebt sich, Biergärten bleiben leer und Eis wird zum Ladenhüter – der Sommer will bislang einfach nicht so richtig in Fahrt kommen. Das ist ungewöhnlich.

Bis zu 25 Grad und jede Menge Sonnenschein – so sah das Wetter vor genau einem Jahr im Augsburger Land aus. Und jetzt? Naja. Etwa zehn Grad kälter und an vielen Tagen mehr Regen als Sonne. Meteorologen sprechen da gerne von einem "Sonnen-Wolken-Mix". Also eher "durchwachsen". Biergartenwetter sieht jedenfalls anders aus. Und auch in den Eisdielen herrscht noch gähnende Leere. "Es ist eine Katastrophe", meint Sebastiano Maesano von der Gelateria in Dinkelscherben. Bleibt die Frage: Wann kommt er denn nun endlich, der Sommer?

Wann beginnt der Sommer im Augsburger Land?

Eigentlich hat er ja noch ein wenig Zeit. Zumindest meteorologisch gesehen. Demnach beginnt der Sommer nämlich erst am 1. Juni. Der kalendarische Sommer beginnt noch später, am 21. Juni. Doch was nutzen diese Fakten schon? Gefühlt lässt sich die warme Jahreszeit in diesem Jahr jedenfalls eine Menge Zeit. Zahlen belegen das: Laut dem Wetterdaten-Dienst "WetterKontor" lag die Niederschlagssumme in Augsburg im April 73 Prozent über dem langjährigen Mittel. Klaus Hager, Meteorologe aus Neusäß, bestätigt: "Auch in den ersten Maiwochen gab es viel Niederschlag." Teils heftige Unwetter gab es vor allem im südlichen Landkreis. Betrachtet man das langjährige Mittel, ist in diesem Jahr mehr Regen als im Durchschnitt zu verzeichnen. Allerdings: "Wirklich ungewöhnlich ist das nicht", meint Hager. Denjenigen, die am anstehenden Feiertag am liebsten im Biergarten sitzen oder zum Eiscafé radeln möchten, nutzt das freilich nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen