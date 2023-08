Landkreis Augsburg

Demenz: Wie ein Leben "ohne Geist" von Familien gemeistert werden kann

In einer alternden Gesellschaft werden auch mmer mehr Menschen von Demenz betroffen sein. Das Landratsamt beteiligt sich an der Bayerischen Demenzwoche, die aufklären will.

Plus Demenz ist eine Krankheit, die sowohl für die Erkrankten als auch die Betroffenen sehr belastend ist. So lernen Betroffene, mit der Krankheit richtig umzugehen.

Von Lea Edinger

2022 wurden beim Landratsamt Augsburg 260 Menschen oder deren Angehörige beraten, von denen bekannt ist, dass sie von Demenz betroffen sind. Da sich nicht alle Betroffenen an die Beratungsstelle wenden, dürfte die tatsächliche Zahl im Landkreis deutlich höher sein. Sie alle leben „ohne Geist“, wie das Wort Demenz aus dem Lateinischen übersetzt wird. Bei der unheilbaren Erkrankung verschlechtert sich zunehmend die geistige Leistungsfähigkeit. Mit der immer größeren Zahl an Seniorinnen und Senioren und deren zunehmenden Lebenserwartung wird die Zahl der dementen Menschen zunehmend steigen. Umso wichtiger ist also der richtige Umgang mit Betroffenen.

Dieses Jahr findet die vierte Bayerische Demenzwoche statt

Um landesweit für das Thema Demenz zu sensibilisieren, gibt es seit 2019 die Bayerische Demenzwoche. Sie findet zum vierten Mal vom 15. bis zum 24. September statt. Ziel ist es, den Bewusstseinswandel in der Gesellschaft im Umgang mit dem Thema Demenz voranzubringen und über bestehende Betreuungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene zu informieren. Dafür finden verschiedenen Veranstaltungen statt, die über das Krankheitsbild sowie die Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen informieren. Bayernweit sind Initiativen und Verbände dazu aufgerufen, sich mit unterschiedlichen Aktionen an der Bayerischen Demenzwoche zu beteiligen. Auch das Landratsamt in Augsburg beteiligt sich.

