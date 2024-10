Wie ein Urteil aus Straßburg das Leben bestimmter Frauen im Landkreis Augsburg verändert

Angst um Schwestern, Tanten und Freundinnen, die noch in Afghanistan leben - das ist eines der Gefühle, das alle Frauen im Landkreis Augsburg eint, die aus dem Land in Asien unter der Herrschaft der Taliban stammen. Das berichtet die Neusässer Grünen-Stadträtin und Kreisrätin Silvia Daßler, die seit vielen Jahren als ehrenamtliche Helferin für Geflüchtete auch mit diesen Frauen arbeitet. Den Frauen selbst zumindest gibt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs jetzt eine neue Sicherheit: Vor wenigen Tagen hatte der Gerichtshof in Straßburg geurteilt, dass Frauen aus Afghanistan auf jeden Fall in den Ländern der Europäischen Union Schutz durch Asyl gewährt werden muss. Dafür genügt allein die Tatsache, dass sie Frauen aus diesem Land sind.

