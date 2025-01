Wir suchen das schönste Mäschkerle

Helau! Die Mäschkerle sind los! Der Fasching, besser gesagt, die Gesellschaften und Veranstalter, haben den Landkreis Augsburg fest im Griff. Und was die vielen Närrinnen und Narren freuen dürfte: Der Fasching ist 2025 lang. Das Finale, die Faschings- und auch Ferienwoche, ist erst von 3. bis 7. März.

Es warten also zwei Monate voller bunter Bälle, großer Umzüge, witziger Prunksitzungen und allerlei anderem Faschingstreiben. Und darüber freuen sich längst nicht nur die Mitglieder der vielen Faschingsvereine im Augsburger Land. Unzählige Faschingsfans aus dem Kreis Augsburg – groß und klein – stehen in den Startlöchern. Was dabei nicht fehlen darf? Ein Kostüm. Oder gar mehrere über die Saison verteilt. Was ist dieses Jahr angesagt? Was geht immer? Und wer hat sich mal wieder selbst mit seiner Verkleidungsidee übertroffen?

Schicken Sie uns Ihre Fotos

Unsere Zeitung sucht das schönste Mäschkerle im Landkreis Augsburg. Wer mitmachen kann? Jeder, der Lust am Verkleiden hat und eine besonders gute Idee hat. Dabei sind der Fantasie und dem Alter keine Grenzen gesetzt. Und so kann man teilnehmen: Schicken Sie uns von sich im Kostüm Bilder per E-Mail als JPG-Datei: Bitte beachten Sie, dass die Bilder mindestens eine Größe von einem Megabit haben sollten und vergessen Sie nicht, dazuzuschreiben, wer das Foto gemacht hat.

Was ebenso wichtig ist: Alle, die auf dem Bild zu sehen sind, mit Vor- und Zunamen nennen. Wir freuen uns auch über Wohnort, Kostümidee und ein wenig mehr Faschingsinfos. Natürlich dürfen auch die Kleinsten mitmachen, Mamis und Papis dürfen uns gerne Bilder ihrer Prinzessinnen, Polizisten, Löwen und Co. schicken.

Mit Zusendung Ihrer Bilder erklären Sie sich automatisch damit einverstanden, dass wir diese sowohl in unseren Printausgaben der Heimatzeitungen als auch auf unseren Online- und Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Bitte beachten Sie den Datenschutzhinweis.

Achtung, wichtiger Hinweis: Sollten Sie das Foto eines Kindes einsenden, das nicht Ihr eigenes ist, müssen die Erziehungsberechtigten zwingend mit der Veröffentlichung einverstanden sein!

