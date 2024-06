Landkreis Augsburg

Zug beschmiert: Fünf Angeklagte zahlen je 2300 Euro an die Bahn

Fünf Angeklagte haben vor drei Jahren einen Triebwagen in Dinkelscherben beschmiert. Jetzt kam es vor Gericht zu einer Einigung mit der Deutschen Bahn.

Von Michael Siegel

Nach Dinkelscherben geführt hat der Weg drei Männer und zwei Frauen aus Augsburg, Olching und Grafrath im August 2021. Zweck des Besuchs: Am Bahnhof in der Marktgemeinde „verzierten“ oder beschmierten sie in der Nacht auf den 29. August vor 4 Uhr einen abgestellten Triebwagen der Deutschen Bahn. Sogenannte „Pieces“ wurden aufgesprüht mit den Schriftzügen „Hoser", „ARS", „TMB", „Hoser73", „Joke" oder „Moyo".

Allerdings hatten Passanten die Aktion nach Mitteilung einer Gerichtssprecherin beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen die Täter noch in der Nähe in einem Auto fest. Im Fahrzeug lagen mehrere Sprühflaschen, am Körper und der Kleidung der Verdächtigen fanden sich Sprühspuren. Und heutzutage nicht ungewöhnlich: Auf dem Mobiltelefon eines der Beteiligten entdeckten die Ermittler einen Film von der Sprühaktion.

