Kolping sammelt wieder Weihnachtspakete für die Ukraine

Bereits im vergangenen Jahr wurden 1100 Weihnachtspakete ins Kriegsgebiet geliefert. Was im Hilfspaket drin sein soll und wo man es abgeben kann.

Nachdem kein Ende des Krieges in der Ukraine in Sicht ist und mit jedem weiteren Kriegstag die Lebensumstände in der Ukraine schwieriger werden, soll wie bereits im vergangenen Jahr die Weihnachtspaket-Aktion „Eins weniger unter dem Baum ...“ in Kooperation zwischen dem Kolpingwerk Bezirksverband Augsburg und den Johannitern durchgeführt werden.

„Eins weniger unter dem Baum, dafür eines in die Ukraine“ – unter diesem Motto sammeln 18 Kolpingsfamilien aus dem Bezirksverband Augsburg Pakete für Menschen in der Ukraine. Diese sollen an Weihnachten dort ein paar Sorgen weniger bereiten.

Nach einer festgelegten Packliste sollen unverderbliche Lebensmittel und Hygieneartikel in ein Päckchen gepackt werden. Dieses kann dann mit einem persönlichen Weihnachtsgruß versehen werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde diese Aktion erfolgreich durchgeführt. Die Kolpingsfamilien mit ihrer Präsenz vor Ort und die Johanniter mit ihrer langen Erfahrung und Infrastruktur ermöglichten ein tolles Ergebnis. Allein aus dieser Aktion konnten über 1100 Lebensmittelpakete in die Ukraine gebracht werden.

Direkter Kontakt von Gersthofen in die Ukraine

Als internationaler Verband ist Kolping in über 60 Ländern der Erde vertreten – auch in der Ukraine. Bereits im März 2022, unmittelbar nach Kriegsbeginn, sammelten die Kolpingsfamilien aus dem Bezirksverband Augsburg Lebensmittel, Medikamente und Hilfsgüter. Mit vielen einzelnen Aktionen wie „ Gersthofen läuft 2022“ oder „Dein Verbandskasten für die Ukraine“ in Kooperation mit dem ADAC und Bayern 3 konnten so bisher acht Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern in die Ukraine gebracht werden.

„Aufgrund der Kolping-Strukturen besteht zwischen dem Bezirksverband Augsburg und dem Geschäftsführer des Kolpingwerkes in der Ukraine, Vasyl Savka, direkter Kontakt“, berichtet Heinz Schaaf, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Gersthofen. „Dadurch ist gewährleistet, dass die Hilfen vom zentralen Kolpinglager in Czernowitz dorthin weiterverteilt werden, wo sie dringend benötigt werden.“

Der Inhalt der Pakete ist in Abstimmung mit den Kolping-Verantwortlichen in der Ukraine entstanden. Anhand der Packliste kann alles in einen stabilen Karton verpackt werden. Aus zollrechtlichen Gründen dürfen die Pakete keine Kleidung oder verderbliche Lebensmittel enthalten. Anschließend die Pakete bis spätestens 15. Dezember an einer Sammelstelle abgeben.

Wer nicht selber packen möchte oder kann, hat die Möglichkeit, mit einer Spende (Wert des Päckchens rund 30 Euro) weitere Pakete zusammenstellen zu lassen. Dies ist möglich mit einer Überweisung an die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger, Stichwort „Weihnachtsaktion Ukraine“ IBAN DE64 7509 0300 0000 1477 70, oder über die Internetseite www.kolpingsftiftung.de. Packliste, Abgabestellen sowie Flyer für die Aktion finden sich unter www.kolping-bezirk-augsburg.de oder www.kolpingwerk-augsburg.de/Ukraine.

Kolping sammelt wieder Weihnachtspakete für die Ukraine Foto: Marcus Merk

Packliste

Geschenk für Kinder (z. B. Malbuch, Block, Farbstifte)

2 kg Zucker

3 kg Mehl

1 kg Reis

1 kg Nudeln

1 Liter Speiseöl

1 Dose Fleisch- oder Wurstkonserven

1 Multivitamin-Brausetabletten

1 Packung Kekse

5 Tafeln Schokolade

500 g Kakao-Getränkepulver

2 Packungen Duschgel/Seife

1 Handcreme

2 Zahnbürsten

2 Tuben Zahnpaste





Abgabestellen

Biberbach

Dorfladen Biberbach, Marktplatz 4 (Mo. – Fr., 7 - 18 Uhr, Sa., 7 – 13 Uhr).

Gersthofen

Kath. Pfarrbüro Gersthofen, Schulstr. 1

Rathaus Gersthofen – Bürgerservicezentrum, Rathausplatz 1

Stadtbücherei Gersthofen, Bahnhofstraße 12

Schreibwaren Nettel, Augsburger Str. 24

Augsburger Holzhaus, Gersthofer Str. 9.

Neusäß

Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft Neusäß, Georg-Mendel-Str. 1, (Mo. – Do., 9 – 11 Uhr, Do., 14 – 17 Uhr)

Brillenschau (Optiker) Peter Schöbel, Alte Reichsstr. 2 (Mo. – Fr., 9.30 – 18 Uhr, Sa., 9.30 – 13 Uhr)

Tiroler Bergspezialitäten, Heike Müller, Am Kirchberg 2 (Do. – Fr., 9 – 18 Uhr, Sa., 9 – 12 Uhr).