Was unsere Gesellschaft zusammenhält

Die Deutsche Einheit ist eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, die mit demokratischen Mitteln erstritten wurde. Jedes Jahr wird daran am 3. Oktober mit einem Feiertag gedacht. Den Abend davor nutzen inzwischen viele Kommunen zu einer „Langen Nacht der Demokratie“, so auch im Landkreis Augsburg. Lohnt es sich überhaupt, für die Demokratie zu kämpfen, ist dabei eine Frage, die auf einer Veranstaltung des Kreisjugendrings in Graben gestellt wird. Ulrike Meißner, bei der Volkshochschule Augsburger Land für den Bereich Politik und Gesellschaft zuständig, hat darauf eine Antwort: Mit Information und Bildung könne man Extremismus abwehren und die Demokratie stärken.

Neben dem Kreisjugendring veranstaltet auch die Volkshochschule Augsburger Land am Mittwoch, 2. Oktober, im Rahmen der Langen Nacht der Demokratie, viele Veranstaltungen rund um demokratischen Zusammenhalt. In unterschiedlichen Formaten geht sie der Frage nach, was unsere Gesellschaft verbindet und was unsere Demokratie ausmacht. Für Ulrike Meißner ist das auch eine Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen, „Menschen, die die Demokratie wertschätzen und verteidigen wollen“

Mit unterschiedlichen Formaten wolle man so viele Personen wie möglich ansprechen. Die Veranstaltungen der vhs im Einzelnen:

Königsbrunn Im Bürgerservice-Zentrum gibt es von 18 bis 19.30 Uhr einen kostenlosen Theaterworkshop. Unter dem Titel „Rassismus ist in uns allen. Können wir uns davon befreien?“ bietet die Veranstaltung Raum für die Auseinandersetzung mit Diskriminierung am Beispiel von Romeo und Julia. Ab 19.30 Uhr, ebenfalls im Bürgerservice-Zentrum, macht Winfried Egger eine Wanderung durch die Verfassung unter dem Titel „75 Jahre Grundgesetz – Alles Gute. Basis unserer Grundrechte und Demokratie“. Die Gebühr für die Veranstaltung beträgt zehn Euro.

Graben Um 21 Uhr im Jugendhaus Graben wird die Theatralität des Boxens im Workshop „Boxen und Theater – Bühnenkampf und Boxchoreografien“ erlebnisreich vermittelt. Die Teilnehmer haben die Chance, Grundlagen des Boxens zu verstehen und eine eigene Kampfchoreografie zu entwickeln. Um eine Anmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Bereits ab 18 Uhr startet der Kreisjugendring an selber Stelle in eine lange (Kampf-) Nacht der Demokratie. Dabei können verschiedene Kampfsportarten ausprobiert werden. Hintergrund ist, dass auch bei diesem Sport Fairplay und Regeln im Zentrum stehen. Für die Verpflegung sorgt die Feuerwehr Graben, alkoholreie Cocktails gibt es an der Ape-Bar des Landkreises.

Untermeitingen Das Rätselspiel im extra konzipierten Escape Room unter dem Titel: „Rette, was unsere Welt zusammenhält“ findet an diesem Abend fünfmal bei KingEscape in der Lechfelder Straße 30 statt. Auch hier geht es um Demokratie. Termine gibt es um 16.30 Uhr, 18 Uhr, 19.30 Uhr, 20.45 Uhr und 22 Uhr. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Gersthofen Von 18 bis 19.30 in der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen hält Sarah Maly einen Vortrag zum Thema „Konfliktmeister(in): Konflikte verstehen und lösen“. Durch die Analyse von Konflikten und Erkennung der präventiven Maßnahmen lernen die Teilnehmer, wie man eine Debatte demokratisch führen kann. Die Gebühr für die Veranstaltung ist 9,50 Euro. Danach, um 20 Uhr in der Begegnungsstätte Du & Hier in Gersthofen, hält Urs M. Fiechtner den kostenlosen Vortrag „Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ und versucht, mit den Teilnehmern die Antwort auf die Frage zu finden: „Was ist die große Klammer, die uns in Deutschland umfasst?“ Urs M. Fiechtner ist freiberuflicher Schriftsteller, Gastdozent in der Jugend- und Erwachsenenbildung und Menschenrechtsexperte von Amnesty International.

Meitingen In einem kostenlosen Vortrag „Gesellschaftliche Spaltung überwinden – Unsere Demokratie retten. Vortrag über eine Gesellschaft, die niemanden zurücklässt“ von Jochen Mack wird ein Teufelskreis angesprochen. Menschen, die sich nicht politisch repräsentiert fühlen, halten sich der Politik fern und werden dadurch weniger repräsentiert. Um 19.30 Uhr im Meitinger Bürgersaal werden Auswege gefunden.

Bobingen Im Jugendzentrum Bobingen, Jahnstraße 13, veranstaltet der Kreisjugendring ab 16 Uhr einen Tag der offenen Tür mit einer Demokratie-Rallye, Sportangeboten, einer Galerie zu 75 Jahren Grundgesetz sowie verschiedenen Spielen und Aktionen. Auch für Verpflegung ist gesorgt.

Wehringen In den Räumen der Bücherei und des Jugendzentrums Wehringen entsteht ein offener Raum für Begegnung, Austausch und Gespräche. Eine Plakatgalerie klärt anlässlich des 75. Geburtstags über das Grundgesetz auf, es gibt alkoholfreie Cocktails, einen Medien-Workshop zum Thema „Fact or Fiction“ und einen Workshop mit dem Titel „Spray for Democracy – mit Sprühdosen und Worten ein Zeichen setzen“. Veranstalter ist auch hier der Kreisjugendring.