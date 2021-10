Zusmarshausen

vor 16 Min.

Podiumsdiskussion in Zusmarshausen: Wie steht es um unsere Demokratie?

Diese Experten diskutierten bei der langen Nacht der Demokratie in der Aula der Realschule Zusmarshausen: (von links) Hansjörg Durz, Josef Falch, Andrea Gehler, Dieter Hanitzsch, Bernhard Uhl, Prof. Klaus Weber und Tilmann Schöberl.

Plus Hat unsere Demokratie ein Problem? Dieser Frage ging eine Podiumsdiskussion in Zusmarshausen nach. Und dabei gab's manche interessanten Thesen.

Von Michaela Krämer

Wie ist es mit der Demokratie in Deutschland bestellt? Dieser Frage gingen Experten in Zusmarshausen im Zuge einer "langen Nacht der Demokratie" nach. Bei einer Podiumsdiskussion gab's zu diesem Thema einige interessante Einblicke. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich einiges entwickelt.

