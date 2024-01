Meitingen

vor 17 Min.

Landwirte demonstrieren in Meitingen

Am Dienstagabend brannte bei Langweid ein Mahnfeuer. Am Freitag streiken die Landwirte in Meitingen.

Artikel anhören Shape

Bei Langweid entzündeten Bauern am Dienstag ein Mahnfeuer als Kritik an den Plänen der Ampel. Am Freitag geht der Protest in Meitingen weiter.

Themen folgen