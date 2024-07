Lebenslang? Am Freitag fällt das Urteil zum Dreifachmord in Langweid

Fast auf den Tag genau nach einem Jahr soll das Urteil fallen. Am 28. Juli 2023 erschoss Gerhard B. drei Menschen, die Tür an Tür mit dem Rentner lebten. Die Schüsse trafen die Opfer im Kopf, eine ältere Frau wurde durch ihre Wohnungstüre hindurch erschossen. Gerhard B. soll seine Nachbarn regelrecht hingerichtet haben. Er nahm einer Ehefrau den Mann, einem Jugendlichen die Eltern und vielen Angehörigen und Freunden einen geliebten Menschen. Welche Strafe erwartet den 65-jährigen Sportschützen, der sich an die grausame Tat im Detail nicht mehr erinnern möchte?

