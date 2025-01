Mehrere Einbrüche in Kellerabteile und Garage

In Langweid wurden mehrere Einbrüche und Diebstähle gemeldet, die laut Polizei wahrscheinlich in einem Zusammenhang stehen. Die Polizeiinspektion Gersthofen bittet die Bevölkerung um Hinweise. Unklar ist unter anderem noch, ob ein einzelner Täter oder mehrere Täter zugange waren.

Der Unbekannte versuchte als erstes in einem Mehrfamilienhaus das Schließblech an einem Kellerabteil aufzubrechen. Dies funktionierte aber nicht, der Einbrecher wechselte in ein anderes Haus. Hier gelang es ihm, in ein abgeschlossenes Kellerabteil zu kommen. Der Unbekannte stahl ein E-Bike mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Nach diesem Aufbruch ging der Täter zu einem weiteren Gebäude und entwendete aus einer Garage zwei E-Scooter im Wert von etwa 1.600 Euro. Der versuchte Einbruch in einem Keller, der Aufbruch des Kellerabteils und der Diebstahl aus der Garage ereigneten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Häusern in der Karwendelstraße. In der Zugspitzstraße brach der Täter, ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus, ein Kellerabteil auf und stahl ein hochwertiges E-Mountainbike, ebenfalls mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugenaufruf: Wer hat in der Nacht einen Transporter gesehen?

Die Polizei Gersthofen geht davon aus, dass die Diebstähle und die Aufbrüche zusammenhängen. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Lieferwagen abtransportiert. Wem fiel zur Tatzeit ein Fahrzeug dieser Art auf? Hinweise von Zeugen werden unter Telefon 0821/323-1810 entgegengenommen.

Zusätzlich meldet die Polizei noch einen weiteren Vorfall aus Langweid: Am Donnerstagmorgen bemerkte eine Anwohnerin gegen 8.10 Uhr Hebelspuren an ihrer Haustür. Ein Unbekannter hatte in der vergangenen Nacht versucht, in das Haus an der Achsheimer Straße zu gelangen. Der Einbrecher scheiterte aber an der Massivität der Tür. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Ähnliche Taten in der Region häufen sich derzeit. Auch aus Meitingen wurden in dieser Woche mehrere Einbrüche gemeldet. Hier gab es drei Einbrüche in einer Nacht.