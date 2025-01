Aus Leitershofen über den Atlantik in eine neue Heimat

Warum auch immer: Im Staatsarchiv Augsburg sind leider keine Auswanderungsakten für den früheren Bezirksamtssprengel Augsburg vorhanden. Um solch einen „weißen Fleck“ auszumerzen, bleibt daher nur die Kärrnerarbeit über die Auswertung der Matrikelamtsakten sowie der örtlichen Tauf-, Familien- und Hausbücher. Die Historiker Otto Hallabrin und Peter Maidl mussten daher notgedrungen diesen beschwerlichen Weg beschreiten. Gleichsam mikrokosmisch haben sie im Rahmen einer Vor-Ort-Studie für die Stadtberger Ortschronik den Zeitabschnitt 1854 bis 1891 bezogen auf den bis 1978 selbstständigen heutigen Stadtberger Ortsteil Leitershofen unter die wissenschaftliche Lupe genommen.

Insgesamt – so die Autoren – folgt dabei die Entwicklung im damals kleinen Pfarrdorf Leitershofen in etwa dem gesamtschwäbischen Trend: Leitershofen hatte damals 280 Einwohner zu verzeichnen und in dieser Zeitspanne ließen immerhin 20 den Ort hinter sich. Doch die nackten Zahlen sind die eine Seite der nicht immer leuchtenden Auswanderungsmedaille. Die andere Seite spiegelt die Sehnsüchte und Hoffnungen derer wider, die die angestammte Heimat meist für immer verließen und die sich in der Fremde ein besseres Leben erhofften. Und es waren weit überwiegend „Kleine Leute“, die sich dieser schwierigen Aufgabe stellten. So der Söldner und Schneidergehilfe Joseph Ritzel, der zusammen mit seiner hochschwangeren Frau und zwei Kindern 1854 über Bremen nach Detroit auswanderte, das er allerdings nie erreichte.

Wenn die Heimat ihre Bewohner nicht versorgen kann

Er starb noch im selben Jahr in Baltimore an den Folgen einer Seekrankheit. Was wohl aus seinen Angehörigen wurde? Ebenfalls – so eruierten es die beiden Wissenschaftler – im Jahre 1854 nahm der Nagelschmiedegeselle Anton Gufler sein Schicksal selbst in die Hand: Sein fernes Ziel war der Dougles County in Kansas. Gufler wird vom Leitershofer Ortspfarrer als fleißig und ordentlich beschrieben. Und den Grund für den Abschied liefert er gleich mit: „Mangel an Verdienst wie geringe Aussicht auf einstige Versorgung trieb ihn aus seinem Vaterland übers Meer“, lautet der pfarramtliche Beschrieb. Dies ist nach Meinung der beiden Historiker bezeichnend für die „Auswanderungswellen“ des 19. Jahrhunderts.

Üblich war damals auch etwas anderes: Der die Heimat verlassende Anton Gufler stellte nur die Vorhut für weitere Leitershofer Migranten dar, die den Sprung über den Großen Teich wagen: Vier Jahre nach ihm – man schreibt das Jahr 1858 – wandern die „Jungfrauen und Schwestern“ Kreszens, Maria-Anna und Magdalena Gufler sowie deren Mutter, die Söldnerswitwe Anna Gufler nach und weitere Guflers folgen. Hoffentlich hat alles geklappt. Nicht immer war dies so: Über den Taglöhner Matthäus Kempter wird berichtet, er sei gleich nach seiner Ankunft in New York „wegen „Lidderlichkeit und böser Trunkenheit“ in den Carcer geworfen wurde. Alles in allem wird man jedoch zu konstatieren haben, dass es nicht die Schlechtesten waren, die den Weg in die Fremde auf sich nahmen. Und dass der hierzu erforderliche Mut oft der neuen Heimat zugutekam, liegt auf der Hand.